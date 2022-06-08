Запад рекрутирует для Украины афганских беженцев и террористов ИГИЛ

Отправляя на Украину наёмников, Запад преследует цели помочь киевскому режиму и избавиться от собственных экстремистов и радикалов.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы пополнить редеющие ряды, киевский режим продолжает вербовать иностранных наёмников. По данным Минобороны РФ, за рубежом уже было рекрутировано свыше 6500 «солдат удачи» из США, Британии, Польши, Канады, Чехии, Бразилии и Южной Кореи. К началу июня число иностранных наёмников сократилось почти вдвое. Кто-то погиб, кто-то одумался, кто-то попал домой, а кто-то попал в плен.

Несмотря на это, вербовка наёмников и «добровольцев» не прекращается. Наиболее активно рекрутируют, не поверите, афганских беженцев и, что тоже симптоматично, недобитых в Сириии игиовцев. Видимо, нашли, новый полигон для их человеконенавистнической идеологии – теперь Украина. И вообще собирают все радикальные элементы западных стран, лишь бы только не дать воцариться миру на украинской земле.

Для их отбора и отправки на Украину привлекаются ЧВК из США и Британии. И, конечно, ни о каких санкциях и рестрикциях в их адрес или какого-то недовольства или заявлений о несоответствии их действий международному праву, речи не идёт. Молчат ОБСЕ, Совет Европы, все виды парламентских ассамблей европейских структур.

Радостно молчит НАТО: всё же идёт по плану – война на Украине, с их точки зрения, должна продолжаться», – сказала Захарова.