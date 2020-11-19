Запад решил наказать россиян за провал майдана в Белоруссии

19.11.2020, Москва, Елена Острякова

Лидеры захлебнувшегося Беломайдана рассчитывают уже не на стойкость своих адептов, а на поддержку Запада. Они требуют и умоляют ввести против своей страны новые санкции.

Об этом самопровозглашенный лидер нации Светлана Тихановская вела речь в беседе с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Стокгольме, который посетила недавно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью шведским СМИ Светлана обратилась к частным европейским компаниям и призвала пересмотреть контракты с белорусскими партнерами и поддержать тех, кто борется за свободу. Также она призвала европейские банки отказаться от сотрудничества с Беларусбанком и Белагропромбанком.

На встрече с послами Дании, Нидерландов, Швеции, Канады, Ирландии и представителем Северного совета Тихановская заявила, что пришло время экономических санкций против госпредприятий и фирм, связанных с Лукашенко, приостановки программ финансового развития, которые идут через государство. Также обсуждалось ограничение на закупку нефтепродуктов из Белоруссии и другой продукции госпредприятий.

Ей вторят и другие беглые белорусские оппозиционеры.

«Остановить карателей могут только немедленные санкции Запада! Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности: отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT; заморозить счета государственных предприятий за рубежом; прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси; ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим», – написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», баллотировавшийся в президенты в 2010 году Андрей Санников.

При этом оппозиционеры рассчитывают на выделение ЕС 24 миллионов евро помощи «белорусскому обществу» и 3,5 миллионов евро для «независимых медиа» и жертв репрессий.

В США и Европе откликнулись на призывы и анонсировали новые санкции. Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект, предполагающий возможное введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства, «причастных к репрессиям».

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», – говорится в тексте.

Кроме традиционных призывов к прекращению насилия, освобождению политзаключенных и проведению новых выборов, Акт содержит заявление о том, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией. Инициатива должна также получить одобрение Сената, только после этого она поступит на подпись президенту США.

Сегодня же министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Белоруссии.

«Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против государственных структур, компаний и предпринимателей», – сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, все средства для этой страны пойдут через НПО гражданскому обществу.

Сенатор РФ Алексей Пушков полагает, что жестких санкций Запада режим Лукашенко может не опасаться.

«По моей оценке, протесты и смена власти в Белоруссии перестали быть острым приоритетом для Запада, каким стал майдан на Украине в 2013-2014 годах, и в этом смысле практически сошли с публичных политических радаров. Тогда, семь лет назад, поддержка переворота на Украине стала главным элементом политики США и всего западного альянса в Европе, как и главной темой всех европейских СМИ.

В случае же с Белоруссией, после неудачи первой волны массовых протестов, Запад переходит скорее к длительной осаде “режима Лукашенко”, отдавая себе отчет в невозможности его немедленного или скорого свержения», – написал Пушков в своем телеграм-канале.