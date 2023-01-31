«Запад решил раз и навсегда закрыть российский вопрос» – киевский политолог

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Поражение России будет означать завершение проекта глобализации планеты под эгидой США и ЕС, во имя чего сейчас идёт сражение на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Аpasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегия западных партнёров в отношении Украины и России менялась. Если на начальном этапе войны целью поставок оружия, тех же «Стингеров», «Джавелинов», было увеличить цену российской победы.

По его словам, в украинскую победу Запад не верил.

«Просто пытались сделать максимально тяжёлой и дорогой российскую победу. Потом, в середине войны, увидели, что Украина способна обороняться, и здесь есть пассионарная часть общества – герои и солдаты, возникла цель дать возможность Украине защититься. Но сегодня [ставка] – раз и навсегда решить российский вопрос. И за счёт российских ресурсов, а ресурсов в России на десятки триллионов долларов, может, больше, то решить проблему вообще глобального кризиса и глобализации центра. Поражение России будет означать завершение глобализации под эгидой США и ЕС», – сказал Бортник.