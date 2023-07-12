Запад ресурсно истощается и устает – зампред украинской делегации в ПА НАТО

Партнеры Украины устали от войны и могут пойти на заморозку конфликта ради восстановления отношений с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады, зампредседателя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бобровской, ставка на контрнаступление ВСУ была завышена со стороны Запада. Политик также упрекнула партнеров за то, что многие из них продолжают вести дела с Россией.

«Я читаю прессу и слышу политиков, коллег из других стран, и мне очень не нравится, когда наши партнеры ставят большую, высокую ставку на контрнаступательную операцию, на то, насколько она должна быть успешной, как дальше это станет фундаментом того, может ли быть заморожена ситуация, могут ли быть переговоры и приостановка огня, и так далее.

Очевидно, эти вещи не являются приемлемыми для любого украинца, потому что цена заплачена уже слишком высокая и мы воюем за существование нашего государства, но такие вещи существуют.

Конечно, мне не хочется, но это правда – наши партнеры, союзники также устали от этой войны, они истощаются, истощаются в первую очередь ресурсно, в плане оборонных возможностей, лишь разгоняется наращивание промышленности военной по производству боеприпасов или техники, потом поставки на Украину», – сказала депутат.