Запад рисует иллюзорную картинку единства вокруг Украины

Новости Украины

Визит Джонсона к Зеленскому – это иллюзия поддержки Украины, за которой скрывается преступная цель – развязать украино-российскую войну.

Иначе как можно объяснить безусловную уверенность высокого британского гостя в том, что «украинцы будут сражаться с русскими до последней капли крови»? Украинское население вовлекли в грязную военную пропаганду.

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Такое мнение в своей колонке для «ПолитНавигатора» высказал один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Великобритания торопится, ведь ей вместе с США надо организовать «вторжение России на Украину» и замотивировать украинское население стать активными участниками этой бойни. По этой причине в туманном Альбионе анонсировали создание так называемого Тройственного союза Британии, Польши и «незалежной».

Здесь важно понимать, что Украина и Польша – это не союзники Великобритании, а исполнители антироссийских поручений Лондона.

Прекрасно понимает Британская Корона и факт неизбежности Новой Ялты, в президиум которой Великобритания не попадает, но попасть стремится. И факт этого чрезмерно гложет британскую верхушку, что подтверждают слова Бориса Джонсона о том, что «Россия хочет подорвать ситуацию, создать новую Ялту». Подорвать ситуацию как раз таки хотят Британия и Штаты, которые вложили много средств в разжигание русофобии на постсоветском пространстве.

Джонсон заявил, что Лондон готов помогать Киеву «в вопросе освобождения оккупированных территорий». Но оккупированными территориями сейчас являются именно оставшиеся части Украины, подконтрольные Западу. При этом западные «партнёры» умывают руки в вопросе непосредственного участия в потенциальной войне с Россией за Украину, пытаясь отбелить свою репутацию и дистанцироваться от возможного кровопролития, – они же ведь «миротворцы».

Но почему-то никто не берёт во внимание засыпание «незалежной» оружием и военными инструкторами из НАТО, Великобритании и США, дрессирующих ВФУ и членов радикальных военных группировок совершать зверства и провокации. Это ведь прямое участие «партнёров» в войне против жителей Донбасса и готовящейся ими битве за Москву. Всеми бедами, смертями, кризисами, разорениями украинцы обязаны Америке и Британии. Это нужно учитывать при прослушивании запугивающих речей Зеленского, Джонсона и Байдена о готовящемся «российском вторжении».

Факт того, что именно Джонсон приехал в Киев, и инцидент 2020 года, когда Зеленский был вызван на британский ковёр в Ми-6, не повторился, говорит о том, что нужно создать видимость «переживания» за Украину. Западу надо нарисовать картинку «западного единства», чтобы население колониальной страны видело, что у них есть «надёжная» опора и поддержка, что «партнёры» готовы стать плечом к плечу с украинцами в их войне против России.

Но соль в том, что это – не война украинцев. Это – война коллективного Запада против Большой России, в которой украинское население – живой щит.

Отдельно нужно отметить, что у Зеленского выработался рефлекс поклонения перед «большими людьми» из США и Великобритании. Он уже на подсознательном уровне кланяется своим западным хозяевам: Джонсону, Ллойду и т.д. Зе-лакея запада выдают его услужливые мелкие поступки. А если военные западные манёвры на Украине не остановить, то вскоре все украинцы будут кланяться в ноги высоким гостям из-за рубежа, как сейчас это делает Владимир Зеленский.