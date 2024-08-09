«Запад с нами воюет, а мы – торгуем!»: рост котировок выгоден «Газпрому»

Максим Столяров.  
09.08.2024 16:57
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Вооруженные силы, Газ, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за опасений по поводу украинского трубопровода в связи с рейдом ВСУ в Курскую область, цены на европейский газ выросли до максимума. Однако это очень выгодно «Газпрому».

Об этом в эфире радио «КП» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за опасений по поводу украинского трубопровода в связи с рейдом ВСУ в Курскую область,...

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Радиоведущий Игорь Виттель поинтересовался, «перепадёт ли нам что-то хорошее с роста котировок».

«Да, разумеется. В четвёртом квартале средние цены «Газпрома» при поставках газа в Европу будут выше. Мы не просто поставляем, а в текущем году поставки начали расти. Притом, выросли они очень хорошо. И поставки через украинские коридоры. Больше всего, правда, растут поставки через турецкие коридоры», – сказал Фролов.

«Запад с нами воюет, а мы с вами торгуем. Прекрасная история», – иронично прокомментировал Виттель.

«Торгуют конкретные компании, которые, будем честны, могут и лоббировать наши интересы. Потому что если просто прекратить поставки, это…», – многозначительно не закончил мысль в ответ энергетик.

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