«Запад с нами воюет, а мы – торгуем!»: рост котировок выгоден «Газпрому»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за опасений по поводу украинского трубопровода в связи с рейдом ВСУ в Курскую область, цены на европейский газ выросли до максимума. Однако это очень выгодно «Газпрому».

Об этом в эфире радио «КП» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Радиоведущий Игорь Виттель поинтересовался, «перепадёт ли нам что-то хорошее с роста котировок».

«Да, разумеется. В четвёртом квартале средние цены «Газпрома» при поставках газа в Европу будут выше. Мы не просто поставляем, а в текущем году поставки начали расти. Притом, выросли они очень хорошо. И поставки через украинские коридоры. Больше всего, правда, растут поставки через турецкие коридоры», – сказал Фролов.

«Запад с нами воюет, а мы с вами торгуем. Прекрасная история», – иронично прокомментировал Виттель.

«Торгуют конкретные компании, которые, будем честны, могут и лоббировать наши интересы. Потому что если просто прекратить поставки, это…», – многозначительно не закончил мысль в ответ энергетик.