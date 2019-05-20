Запад с треском провалил все задачи майдана на Украине

20.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Изменение курса внешней политики США и ЕС за последние четыре года свидетельствуют о том, что все планы Запада по ослаблению России на украинском направлении потерпели фиаско.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все те, условия, которые были, когда на Украину рухнула майдановская власть, сегодня изменились. Нет политики США. Мелкие чиновники на уровне Джулиани пытаются играть и ловить рыбку в мутной украинской воде, начиная от бывшего вице-президента США. Американский президент не знает, на кой чёрт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США. Эта позиция Трампа осталась неизменной. Другое дело, насколько он управляет страной и может проводить свою политику, но сейчас не эта тема.

Основная цель замайданивания Украины – нанести смертельный удар по России, забрав Украину и придвинув американский флот и базы к Ростову. Всё это рухнуло. Все планы с точностью до наоборот: Россия сегодня намного сильнее и в этом районе, и в мире, чем этого хотелось и против чего была направлена политика на Украине», – рассказал Кедми.

Не менее плачевно, по мнению эксперта, обстоят дела и в ЕС.

«Какая Европа, где эта Европа, которая была четыре года назад, что от неё осталось? Самая сильная женщина или самый сильный мужик в Европе фрау Меркель сходит с политической арены. Она объявила на прошлой неделе: «Основными врагами Европы являются Китай, Россия и США». Дожили! То есть Европа сегодня стоит в обороне, как сказала мама и папа объединённой Европы Меркель.

Правда, в отношении России она сказала, что вся опасность в том, что Россия вмешивается в европейский выбор. В отношении Китая это экономика и зависимость, в отношении США – лишают Европу независимости, а весь грех России по отношению к Европе это вмешательство в выборы – брекзит, Барселона и прочее. То есть сегодня Европе уже не до Украины», – добавил Кедми.