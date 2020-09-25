25.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Украина, Экономика
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Запад считает Зеленского бесправным объектом – СМИ


Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии проводить самостоятельную политику в интересах своей страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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В публикации отмечается, что сегодня все более становится заметным отсутствие у президента Зеленского политического опыта и веса, необходимых для проведения международной политики.

«Если же называть вещи своими именами, то с точки зрения западных покровителей он – бесправный объект, который должен исполнять приказы, и они такого отношения к украинскому президенту уже не скрывают», – подчеркивает газета.

В качестве примера приводится печальная судьба законопроекта о локализации украинского производства. Предусматривалось повышение доли местных комплектующих в машиностроительной продукции, после чего сразу же последовал окрик из Брюсселя.

«Текст законопроекта идет против Соглашения об Ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Наш месседж в этом отношении очень ясен», – заявил посол ЕС на Украине Матти Маасикас.


Не получается у Киева проводить и самостоятельную антикоррупционную политику.

«Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, побывавший на днях в Киеве, в свою очередь похоронил все попытки Зеленского на получение контроля за антикоррупционной вертикалью – всеми агентствами, бюро, специальными прокуратурами и судами, заботливо создаваемыми по западным лекалам.

Верховная рада с подачи президента попыталась изменить процедуру назначения руководителей у пары этих институций. Но это вызвало гнев послов G7 и непосредственно Борреля, поставившего условия предоставления следующего транша МВФ в зависимость от кадровой политики Украины и ее лидера», – пишет «РГ».

 

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