Запад сдал Украину, наступления не будет – украинский эксперт

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Прошедшая встреча министров обороны НАТО в формате «Рамштайн» не была прорывной, не принесла ожидаемых Украине результатов, а это значит, что никакого обещанного контрнаступления ВСУ не будет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся русофобских и националистических взглядов, корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят, весной начнет Украина контрнаступление – ну это брехня все. Чтобы начать контрнаступление, надо экономически и финансово дожить до этой весны, это апрель-май. Говорили зимой, помните, Резников рассказывал, что замерзнет грунт и Украина пойдет в контрнаступление? Уже все, уже у него другое, уже он фотосессию восьмого «Рамштайна» выставил. Это все для дурачков, бытовое сознание», – сказал эксперт.

«Как его сделать, это наступление? Ситуация на самом деле, очень опасная и тяжелая, «Рамштайн» провален, «Леопардов» нет, «Абрамсов» нет, ракет на 160 километров нет, ничего нет, наступательного оружия тяжелого нет… Вот такие печальные новости на сегодняшний день – очень печальные, беспроглядные. Ночь опускается над Украиной, к сожалению. Запад сдал Украину – это уже 100 процентов. Сдал и никакой пока позитивной перспективы нет, будем откровенно говорить.