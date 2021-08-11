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11.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Беспорядки, Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, экстремизм
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Запад сделал ставку на массовые беспорядки по итогам выборов в Госдуму

Отказ ОБСЕ от наблюдательной миссии БДИПЧ был спланирован заранее и нужен Западу как предлог...

Отказ ОБСЕ от наблюдательной миссии БДИПЧ был спланирован заранее и нужен Западу как предлог для непризнания итогов голосования на парламентских выборах в России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комитет Европарламента по иностранным делам еще в июле призвал Евросюз не признавать итоги выборов в Государственную думу. А последние комментарии официального представителя Госдепартамента США и постпреда Великобритании при ОБСЕ только подтверждают эти намерения.

Есть основания полагать, что Запад может использовать непризнание итогов выборов, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций. В последнее время действующие в интересах Запада политические радикалы пытаются в обход российского законодательства наладить каналы финансирования своих проектов из-за рубежа и все чаще говорят о возможных акциях после завершения выборов», – сказал Джабаров.

Истинная причина непризнания выборов, полагает он, – ослабление России.



«По материалам иностранных СМИ и заявлениям ряда официальных лиц, складывается впечатление, что на Западе хотели бы видеть среди депутатов Государственной думы исключительно мошенников и экстремистов. Это неудивительно, ведь конечные цели вмешательства в наш электоральный процесс известны: Запад пытается ослабить Россию и вынудить ее отказаться от проведения собственной независимой внутренней и внешней политики», – заключил Джабаров.

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