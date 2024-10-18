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Президент Украины Владимир [потерявший легитимность после истечения срока полномочий] не оставляет надежды вести переговоры с РФ с позиции силы. Об этом в своём блоге пишет румынский публицист Адриан Ончу, анализируя представленный главой киевского режима «план победы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению автора, план Зеленского из 5 пунктов с тремя секретными приложениями производит впечатление, что союзники по НАТО держат в рукаве неожиданного джокера, годного только для уничтожения русских.

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«Грубо говоря, Зеленский надеется (как и надеялся до сих пор) достаточно усилиться в последующий период, чтобы иметь возможность вести переговоры с Путиным с позиции силы», – считает Ончу.

Он отмечает, что западный медиа-мейнстрим с таким же энтузиазмом поддерживает официальную версию Киева о том, что Украина победит где-то в 2025 году при условии, что союзники вовремя передадут деньги и оружие.

«До победы Европе грозит призрак банкротства. Партия Шольца уходит в тень в Германии, стране, чья экономика была подорвана совместными усилиями Китая и США (взрыв «Северного потока»; крах автомобильной промышленности на фоне дешевого китайского автомобильного рынка; остановка атомной энергетики). Берлин до сих пор остается чем-то вроде пристройки к Белому дому к большому недовольству немцев. На фоне рецессии, видимой с самолета, колоссальные суммы из бюджета Германии перетекают на военные нужды Пентагона», – указывает Ончу.

Он напоминает, что впервые за долгое время канцлер Шольц намекнул, что самоубийственную траекторию Вашингтона следует изменить.

«Пришло время нам сделать все – помимо явной поддержки Украины – чтобы найти способ предотвратить продолжение этой войны», – заявил Олаф Шольц членам Бундестага.

При этом он не исключил диалога с Владимиром Путиным.

«В ужасе от перспективы выхода Германии из основного круга доноров Джо Байден объявил о молниеносном визите в Берлин завтра, 18 октября. Байден только что сообщил Зеленскому, что передает ему оружие и боеприпасы на сумму еще 425 миллионов долларов. Но кто-то должен платить за их товар. Угадайте, кто? Попугаи Европы, точнее стратегические партнёры из Берлина, Лондона и Парижа», – пишет эксперт.

По его словам, в том маловероятном случае, если Дональду Трампу не удастся заключить мир в течение 24 часов, как он обещал, бремя поддержания механизма войны с русскими будет полностью переложено на плечи Евросоюза.

«Пентагон, как и прежде, будет поставлять танки, самолеты и ракеты с оговоркой, что все счета будут оплачиваться Берлином, Парижем и Брюсселем. С некоторым вкладом и из Румынии», – заключает Ончу.