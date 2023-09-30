Запад сделал ставку на Порошенко, – эксперт

Запад уже «слил» президента Украины Владимира Зеленского и сделал ставку на более сговорчивого экс-президента страны Петра Порошенко.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, поэтому со стороны Запада все громче слышны призывы к проведению выборов и намеки на переговоры с Россией.

«Что такое переговоры – это переговоры при фиксации текущего положения дел. Если вы говорите, что не признаете текущее положение дел, это называется ультиматум. Поэтому товарищи на Западе говорят: «Когда же вы перейдете к переговорам? То есть, к признанию текущего положения дел и разговорам о том, как вы гарантируете нейтралитет, все остальное». Мы говорим: «Подождите, это зрада». А они говорят: «Это у вас зрада, а у нас – не зрада». Наши говорят: «Подожди, если мы это сделаем, то нас фронда снесет». А Запад нам говорит: «Да нам на вас фиолетово. Вы свою функцию выполнили – все»…

Западные партнеры сделали ставку на других. На тех, кто был до Зеленского. Прямым текстом. Просто они культурные люди, дипломатия – они же не могут сказать: «Иди нахрен, мы тут уже своего щас назначим». Говорят: «Вы знаете, хотелось бы демократических выборов». Видишь, как красиво. Чаплыга переводит: «Вы свою функцию выполнили – вагон с Директорией – вон, а мы загоняем с запасного пути тот, который был до этого». Нормально, все новое – это хорошо забытое старое», – заявил Чаплыга.