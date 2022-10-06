Запад сделал ставку на протесты мусульман и буддистов в России

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Мусульманские и буддистские лидеры России обратились к единоверцам с призывом исполнить свой долг в рамках объявленной частичной мобилизации и не поддаваться на провокации организаторов нелегальных акций протеста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне так называемые «стихийные митинги» против частичной мобилизации прошли в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

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«В этих митингах есть, однозначно, западный след, через различные НКО. Как и финансирование разогрева этой ситуации через украинское ЦИПСО здесь тоже есть», – сказал эксперт по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его словам, благодаря работе международной пророссийской группы хакеров «Killnet» доказано западное финансирование телеграм-канала «Утро Дагестана». Этот ресурс регулярно разжигает антиправительственные выступления в регионе и межнациональные конфликты. И в начале марта этого года в него начали вкладывать деньги – более трёх миллиардов. На момент публикации отчёта «Killnet» на балансе администраторов канала висело восемь миллионов рублей. Через «Утро Дагестана» информация уходит дальше по ресурсам-партнёрам.

Муфтий Ростовской области Мухаммед Бикмаев призвал верующих соблюдать законы российского государства.

«В сложное для страны время призываем верующих и не участвовать незаконных митингах и акциях, поскольку, как сказал наш пророк Муххамед, смута хуже убийства. В это сложное время не нужно поддаваться панике и различным провокациям. Также хочу отметить, что президиум Центрального духовного управления мусульман России поддержал политику президента РФ по отношению к проводимой спецоперации и мобилизации», – цитирует Бикмаева «Южная служба новостей».

Ранее после попытки дестабилизации ситуации в Дагестане и Кабардино-Балкарии к соотечественникам обратился муфтий ЦДУМ Волгоградской области Абдулла Хаджи.

«Сегодня наша страна переживает, наверное, самые трудные дни своей истории после периода Великой Отечественной войны. Мы видим, как весь западный мир пытается поставить Россию на колени. Если бы не мудрое решение власти нашей Родины защитить народ Донбасса, то ракеты бы летали уже внутри нашей страны», – заявил Хаджи.

Так же он отметил, что сейчас идет частичная мобилизация, и граждане России должны отдать свои долг, должны защитить свою Родину.

«Это наш священный долг, и по Исламу, и по всем меркам», – призвал единоверцев Абдулла Хаджи.

Он осудил тех своих единоверцев, кто, поддавшись вражеским диверсиям, выступил против мобилизации.

«Тем, кто помогает врагу, устраивая выступления и митинги против мобилизации, я скажу, что эти действия направлены против Родины, против Аллаха. Человек, который не хочет заботиться о своей Родине, не хочет защищать своих детей, и не хочет противостоять вражеской напасти – что может этот человек? Что он ответит Аллаху? Задумайтесь дорогие братья. Вместе – мы сила, вместе мы победим, вместе мы достигнем мира», – сказал Хаджи.

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев потерял на полях сражений Украины своего троюродного брата, там же получил серьезное ранение его племянник, но Дамба говорит, что его родственники, как и другие представители буддизма, не смогли бы поступить иначе.

«Пришло время отдать долг своей Родине. Это карма, это священный долг для буддиста, кем бы он ни был, бурятом, тувинцем или калмыком. Если призвали, он должен как мужчина ехать. Это мужское достоинство, особенно в нашей системе, в буддизме, мужчина должен защищать, если надо – воевать, побеждать и возвращаться к своей семье», – сказал Аюшев.