Запад сделал втык Лукашенко за жестокий разгон майдановцев – МИД РБ огрызается

11.08.2020, Москва, Елена Острякова

Европейский Союз считает, что выборы президента в Белоруссии не были «ни свободными, ни справедливыми». Он также призвал власти страны начать «настоящий и всеобъемлющий диалог», чтобы избежать дальнейшего насилия.

Об этом говорится в официальном заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Бореля, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственная власть прибегла к непропорциональному и неприемлемому насилию, что привело к гибели, по крайней мере, одного человека и ранению многих. Тысячи людей задержали, а ущемление свободы собраний и СМИ усилились», — говорится в заявлении.

Борель пригрозил Белоруссии санкциями.

Отдельные заявления такого же содержания обнародовали и министры иностранных дел 9 стран ЕС. ООН призвала белорусские власти обеспечить журналистам право свободно осуществлять свою работу.

С заявлением на блог-платформе «Медиум» выступил также кандидат в президенты США Джон Байден.

«После систематических репрессий в течение последних 26 лет при авторитарном режиме президента Александра Лукашенко белорусский народ требует, чтобы его голос был услышан. Режим Лукашенко перекрыл доступ в интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов, а также попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям.

Это не действия политического лидера, уверенного в том, что он выиграл честно проведенные выборы. Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных демонстрантов и воздерживаться от дальнейшего насилия», – написал Байден.

Министерство иностранных дел Беларуси в ответ заявило, что «отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основываются на односторонней информации и откровенной лжи».

«Еще до избирательной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, которые критикуют нас сегодня, вместе разобраться в том, что происходит. Но вместо этого уже вторые сутки звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?» — говорится в заявлении белорусского МИД.