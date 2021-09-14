Запад сдувается, пора смотреть на Восток – Карасев

14.09.2021 10:09 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Коллективный Запад ослабевает и его расширение на Восток уже закончилось. В ближайшие два десятилетия не стоит ожидать приема новых государств в НАТО или Евросоюз.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украине стоит обратить внимание на Азию, которая сегодня становится новым центром интересов.

«Расширение Запада на Восток закончилось. На время, все. 20 лет. Ну сказала нам простым языком, чтоб мы на этом не спекулировали, президент Эстонии. 20 лет не будет, закончилось. Но есть же расширение Востока на Запад. Посмотрите учения, которые сейчас на территории Белоруссии – там Казахстан, там монголы принимают участие. Сейчас Иран вступает в ШОС, а что такое ШОС? Афганистан. Вокруг Афганистана, посмотрите, играют Китай, Россия, Индия, Пакистан, Иран. И это евразийский концерт держав, который возникает вокруг Афганистана, а Афганистан – это сердце Азии», – сказал эксперт.

«А Европа ужимается, Штаты уходят в себя, Европа сегодня слабенькая… Как нам? Чего мы зациклились на одном? Мы же там не получили бонусы – ни экономические, ни институциональные. В НАТО не приняли, в ЕС не принимают, экономика наоборот у нас страдает от этого, потому что это ограничивает наши возможности», – заявил Карасев.