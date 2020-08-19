19.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Запад, Политика, Россия
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Запад сеет хаос на российской границе


Западу не нужно устанавливать подконтрольный или дружественный режим в Белоруссии – ему достаточно превратить ее в территорию хаоса на границе с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, у Запада сейчас нет ресурса на финансирование Белоруссии, но это и не нужно, поскольку точка нестабильности в нескольких сотнях километров от Москвы позволяет ему давить на Россию.

«Наши замечательные западные партнеры и, прежде всего, Польша и США, а не ЕС, хотели превратить Белоруссию в территорию хаоса. Все, что я вижу – это хаотизация, это разгром экономики до состояния «в пыль», это разгром политической системы, это превращение Белоруссии, этой спокойной, тихой, застойной в абсолютное Гуляй Поле, из которого с одной стороны вывезут все, во-вторых, будет создана территория хаотизации и бандитизма очень близко к Москве, и Россия будет вынуждена какие-то меры принимать.

А дальше, через полгода-год, в условиях хаоса бери – не хочу. И это, с моей точки зрения, новый сценарий. Если я прав, то это уже следующая версия цветных революций, когда даже не нужен дружественный режим, нужен хаос для давления на оппонента, нужна угроза возникновения криминала… Наш Запад, не имея ресурсов поддерживать прозападные режимы, при необходимости давить на Россию, они пойдут на хаотизацию пространства вокруг России», – заявил Евстафьев.


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