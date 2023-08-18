Запад сейчас думает, что выторговать у Москвы за сдачу Украины – белорусский военный эксперт

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Запад готов разменять Украину на уступки со стороны России.

Об этом в интервью информагентству «Белта» заявил белорусский военный эксперт Николай Бузин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война будет закончена тогда, когда стороны либо поймут, что невозможно достигнуть поставленных целей, либо одна из сторон достигнет своей цели. И это тоже возможно. Сегодня натовские страны поняли, что они не достигли результата – и готовы разменять Украину на другие уступки со стороны РФ. По всей вероятности, так в ближайшей перспективе и будет. Найдут способ, не потеряв лица, принять это решение», – сказал Бузин.

Он уверен, что ядерной войны в обозримом будущем не случится.

«О применении ядерного оружия не идет пока речи, хотя заявления есть и справа, и слева. Людей, которые легко размахивают ядерной дубиной, легко остановят, потому что и «золотой миллиард», и все остальные – хотят жить», – сказал Бузин.