Запад шаг за шагом будет нарушать «красные линии» пока не начнет прилетать в ответ

Анатолий Лапин.  
29.05.2024 08:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Запад шаг за шагом переступает за пресловутые «красные линии», обозначенные Москвой, нарушая их и не получая ничего в ответ.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад шаг за шагом переступает за пресловутые «красные линии», обозначенные Москвой, нарушая их и...

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«На предмет прямого участия в войне – ну, слушайте, пока Россия все это терпит, Путин об этом не говорит, значит, можно еще немножко, еще немножко, еще немножко. В обратку же ничего не прилетает.

Я буквально сегодня в полете послушал одного известного российского специалиста по военной технике – он прекрасно, много интересного рассказывал про «Авангарды», про «Посейдоны», про все эти вещи. Но, поймите, никто же не верит в этом, пока оно ни разу не случится. Ни разу не показали, значит, этого нет. Значит, сидят они в Москве и помалкивают», – заявил Песке.

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