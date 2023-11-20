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Бандеровцы до сих пор не понимают, что гибнут сотнями тысяч исключительно ради интересов западного хозяина.

Об этом на своём канале заявила переехавшая в Донецк из Киева адвокат и политический обозреватель Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю коллективный Запад конченным полным отребьем. Им ничем не мешала Украина, никто не заставлял их лезть, устраивать Майдан и весь этот трэш, и накачивать оружием Салорейх. Мне очень не нравится, когда людей используют как орудие, а именно это сделал Запад», – сказала Монтян.

Она возмутилась, что при этом неонацисты сами отправились на убой во имя интересов западного господина.

«Только вам пуля в продолговатый мозг, твари майданутые. Эта вся война из-за вас, как вы не понимаете, животные тупые. И самое забавное, что добро бы вы что-то с этого получили. Но с этого получил только конченный коллективный Запад, который использовал вас как гандоны, и как копьё для нападения на Россию. Что вы с этого получили, дебилы, кроме кладбищ и разваленной страны, и убитой в ноль демографии?», – подытожила адвокат.