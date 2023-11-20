Запад щедро одарил Украину только кладбищами – Монтян

Сергей Вредников.  
20.11.2023 21:40
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Бандеровцы до сих пор не понимают, что гибнут сотнями тысяч исключительно ради интересов западного хозяина.

Об этом на своём канале заявила переехавшая в Донецк из Киева адвокат и политический обозреватель Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровцы до сих пор не понимают, что гибнут сотнями тысяч исключительно ради интересов западного...

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«Я считаю коллективный Запад конченным полным отребьем. Им ничем не мешала Украина, никто не заставлял их лезть, устраивать Майдан и весь этот трэш, и накачивать оружием Салорейх.

Мне очень не нравится, когда людей используют как орудие, а именно это сделал Запад», – сказала Монтян.

Она возмутилась, что при этом неонацисты сами отправились на убой во имя интересов западного господина.

«Только вам пуля в продолговатый мозг, твари майданутые. Эта вся война из-за вас, как вы не понимаете, животные тупые.

И самое забавное, что добро бы вы что-то с этого получили. Но с этого получил только конченный коллективный Запад, который использовал вас как гандоны, и как копьё для нападения на Россию.

Что вы с этого получили, дебилы, кроме кладбищ и разваленной страны, и убитой в ноль демографии?», – подытожила адвокат.

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