Запад шокирован масштабами утилизации техники ВСУ на Курском направлениие будет в обозримой перспективе – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 13:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Масштабной военной помощи Украине от западных партнеров не будет в ближайшей обозримой перспективе. Об этом со ссылкой на источники в украинской делегации, планирующей визит в США, в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным Мосийчука, это связано с провалом ВСУ на Покровском направлении и серьезными потерями техники в Курской области.

Масштабной военной помощи Украине от западных партнеров не будет в ближайшей обозримой перспективе. Об...

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«Мои источники в этой делегации говорят, что помощи в ближайшее время масштабной не будет – то есть будет идти все как запланировано. В том числе из-за провалов на Покровском направлении и из-за того, что множество техники было брошено в Курский рейд и там ее уничтожают, она утилизируется, соответственно, на Западе говорят, что не так уж и много ее осталось, чтобы всю бросить на утилизацию», – заявил Мосийчук.

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