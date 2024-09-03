Запад шокирован масштабами утилизации техники ВСУ на Курском направлениие будет в обозримой перспективе – Мосийчук

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Масштабной военной помощи Украине от западных партнеров не будет в ближайшей обозримой перспективе. Об этом со ссылкой на источники в украинской делегации, планирующей визит в США, в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным Мосийчука, это связано с провалом ВСУ на Покровском направлении и серьезными потерями техники в Курской области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мои источники в этой делегации говорят, что помощи в ближайшее время масштабной не будет – то есть будет идти все как запланировано. В том числе из-за провалов на Покровском направлении и из-за того, что множество техники было брошено в Курский рейд и там ее уничтожают, она утилизируется, соответственно, на Западе говорят, что не так уж и много ее осталось, чтобы всю бросить на утилизацию», – заявил Мосийчук.