Запад сильно перепредставлен в Совбезе ООН – Лавров

Елена Острякова.  
26.06.2024 17:14
  (Мск) , Москва
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Восток, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация


Реформа Совета безопасности ООН назрела.

Об этом сегодня, выступая на десятом научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реформа Совета безопасности ООН назрела. Об этом сегодня, выступая на десятом научно-экспертном форуме «Примаковские...

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«Важно понимать, что единственный шаг этой реформы должен заключаться в устранении исторической несправедливости и расширении присутствия в этом органе стран Азии, Африки и Латинской Америки. Запад уже сильно перепредставлен в Совете безопасности», – сказал Лавров.

Он также призвал использовать объединительный потенциал «большой двадцатки», в которую входят динамично развивающиеся мировые центры.

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