Запад сильно перепредставлен в Совбезе ООН – Лавров

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Реформа Совета безопасности ООН назрела.

Об этом сегодня, выступая на десятом научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно понимать, что единственный шаг этой реформы должен заключаться в устранении исторической несправедливости и расширении присутствия в этом органе стран Азии, Африки и Латинской Америки. Запад уже сильно перепредставлен в Совете безопасности», – сказал Лавров.

Он также призвал использовать объединительный потенциал «большой двадцатки», в которую входят динамично развивающиеся мировые центры.