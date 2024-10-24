Запад сливает Зеленского. Война скоро закончится – украинский международник

Президент Украины Владимир Зеленский уже не нужен Западу.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог-международник Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже ситуация не сходит с рук, потому что мир меняется, тенденции меняются, все понимают, что уже скоро эта война закончится, только закончится как – это уже вопрос. В этом окончании сколько останется Украины и останется ли вообще? Но миллион человек уже потерян – это факт. То, что сегодня Зеленский продолжает продвигать свои инициативы, означает только одно – он хочет усидеть у власти.

Но мир уже знает, кто такой Зеленский, к нему не прислушивается ни Российская Федерация, ни Соединенные Штаты Америки, которые им управляют. Это показатель для внутреннего истеблишмента в Украине, что все-таки у него еще есть какие-то рычаги влияния на Западе. А Запад его сливает уже теми же самыми инициативами, которые они впитывают. Сливают, чтобы внутри Украины таких, как Порошенко, Тимошенко, Кличко, Арестович – все его съели в середине, поменяли власть. Так делает Запад – в 14-м году они так сделали с Януковичем, в 2004-м так же. Но сейчас это будет более жестко, потому что у людей в руках оружие», – заявил Телиженко.