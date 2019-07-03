Запад сломает Зеленского и заставит общаться с Россией – украинский эксперт

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Ведение Украиной Петра Порошенко мнимой войны с Россией только ослабило страну и еще сильнее раскололо общество, что свидетельствует об ошибочности антироссийского курса.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вечная гибридная война с Россией нас ослабляет, она нас не укрепляет. Есть войны, которые объединяют нацию, а есть войны, которые наоборот ее ослабляют. Не удалось Петру Алексеевичу объединить нацию на основе войны, на основе врага-России. Страна такая. Может быть Западную Украину удалось бы объединить против России: «Россия – враг. Все мобилизуемся, все воюем, никакой торговли и так далее». А если страна сложная, мультикультурная, где русскоязычное население живет?», – отметил Карасёв.

При этом, по мнению политолога, новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо смягчать риторику и становиться на путь переговоров.

«Он будет менять свой дискурс, свои подходы, вынужден будет менять, потому что эти подходы будут менять Меркель, Макрон, Дональд Трамп будет менять в сторону какого-то компромисса. А что, не видно? Они санкции готовятся снять, ПАСЕ сняли санкции.

Сейчас не ведутся ни 100-летние, ни 30-летние войны, как было в Европе, где все время делили границы. В конце концов, нам нужна процветающая страна и успех, или нет? Если этого успеха невозможно достичь военными методами, ищите мирные методы национального успеха. А значит, что надо искать? Надо тогда сменить терминологию, смягчать потихоньку, постепенно менять риторику, тональность, настроение. Не возбуждайте людей», – призвал Карасев.