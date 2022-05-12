Запад сломал первые зубы о Россию. Дальше будет больнее

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Новости Украины

Накануне Дня Победы в одном влиятельном и до мозга костей антироссийском американском издании (название мы приводить не будем, чтобы лишний раз не пачкаться) была опубликована «аналитическая статья», в которой говорится, будто Российская армия терпит на Украине военное и моральное поражение, а всему виной является министр обороны Сергей Шойгу.

Авторесса – американка – явно не смыслящая в военных делах курица, основываясь на «аналитике» RAND Corp и одной московской политоложицы из числа иноагентов, утверждает, будто российский военный контингент ZOV не смог добиться ни единой громкой победы, поскольку, мол, Шойгу – не военный, а бывший строитель, похоронивший создание «института уоррент-офицеров по американскому стандарту», вместо этого потративший казённые деньги на закупки «дорогостоящих военных игрушек».

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В связи с чем, убеждены авторесса и «аналитики», Российская армия, «неплохо показавшая себя в локальных войнах, оказалась неготовой к большому военному конфликту, а её военнослужащие, как один, оказались пьяницами, насильниками и мародёрами».

«Некоторым успехам» Российская армия всецело обязана начальнику Генштаба Валерию Герасимову, и Путину просто необходимо почистить силовиков и правительство «от гнили», чтобы свести войну к более-менее почётной капитуляции, «но это невозможно, ибо коней на переправе не меняют».

И всё это в одном флаконе, мол, приведёт к победе Украины под чутким руководством «западных союзников».

Отдельно, до слёз, в статье тронула отсылка к разгоняемым в марте украинским фальшакам «Путин скрывается на Урале», «Шойгу надолго пропал с радаров», «9 мая Путин объявит войну Украине» и прочая тупая геббельсятина.

Вполне очевидно, что статью ваяли сфинктером, чтобы создать видимость у читателя, будто в российской властной верхушке царит разброд и шатания, и только страх, что отступать некуда, заставляет её продолжать военную спецоперацию на Украине.

Ну что ж, приёмчик не новый, придуман ещё в Древнем Риме, для завоевания территорий. «Разделяй и властвуй» ему имя. И, кроме того, так любимое на Украине и двуличном Западе – сваливание вины с больной головы на здоровую.

Выдвинутые в статейке тезисы вряд ли найдут отклик в головах и сердцах российских граждан, прекрасно осознающих, с какой объединённой мразью приходится иметь дело Действующей армии и стране в целом.

Тем не менее, не худо было бы отметить реальные результаты военной спецоперации, достигнутые за прошедшие три месяца.

Прежде всего, заметим, что Российской армии не нужен и никогда не был нужен «институт уоррент-офицеров по американскому образцу», поскольку есть своя кадровая практика подготовки прапорщиков, мичманов и сверхсрочников. Это ВСУ, обожающие сорочье «заимствование» всего западного, бессмысленно переименовывают своих «сверчков» в «мастер-сержант» и прочую импортную чачу.

Теперь про «дефицит побед».

В вашингтонских штабах очень надеялись, что российские войска на Украине будут действовать в духе «блицкрига», не считаясь с большими разрушениями и человеческими жертвами. В результате Россию ждала бы пиррова победа – денацифицированная, но разрушенная Украина с озлобленным населением.

Этого не произошло. Народ России, её военно-политическое руководство никогда не воспринимали народ Украины врагом и экзистенциальной угрозой, исходя из наших глубоких исторических, тесных личных и родственных связей.

Поэтому Российская армия действует на Украине осторожно и постепенно, избегая масштабных жертв среди мирного населения и даже среди боевиков ВСУ, убеждая последних сдаваться в плен, где их жизням и здоровью ничто не угрожает.

Своих целей Российская армия добивается, нанося хирургически выверенные удары высокоточным оружием, которое никак не заканчивается к вящему огорчению укронацистов и их западных хозяев, привыкших в подобных случаях применять ковровые бомбардировки и артиллерийские удары по площадям.

Запад, пересмотрев планы прокси-войны на Украине, стремится затянуть и максимально ужесточить конфликт, переведя его в тотальную войну на уничтожение в нарушение всех норм и правил.

Для этого ВСУ и нацбатам выдан карт-бланш на использование мирного населения и жилой застройки в качестве щита для тяжёлых вооружений ВСУ, показательные пытки и убийства российских военнопленных, провокационные обстрелы городов и сёл на российской территории, а самим украинским военнослужащим (вместе с мирным населением) уготована роль «сакральных жертв», о чем свидетельствует судьба догнивающих в казематах «Азовстали» недобитых боевиков запрещенного в РФ нацистского полка «Азов».

Через западные СМИ организованы регулярные вбросы фальшивок с привлечением европейских политиков, в которых военные преступления ВСУ выдаются за деяния «российской агрессии». Публичные оскорбления российского руководства высшим руководством коллективного Запада перешли все мыслимые границы.

Эти усилия направлены на демонизацию и шельмование Российской армии, военно-политического руководства, главным образом для дестабилизации обстановки внутри России с попыткой провоцирования многотысячных маршей протеста.

Многомиллионное торжественное шествие «Бессмертного полка» в День Победы в больших и малых городах, посёлках России, ближнего и дальнего зарубежья, красноречиво показало, что усилиям этим грош цена, люди помнят подвиг советского народа и видят угрозу возрождения фашизма в мировом масштабе.

В первые же дни после начала операции группировкой Z была разблокирована подача днепровской воды в Крым, поставившей крест на восьмилетней водной блокаде. Отныне водной безопасности полуострова ничто не угрожает.

С минимальными военными усилиями освобождена Херсонская область и значительная часть Запорожской. Судя по приходящим новостям, киевская «влада» фактически бросила этих людей на произвол судьбы, в результате чего идёт их хозяйственная и административная переориентация на воссоединение с Россией, что неизбежно, учитывая менталитет, родственные связи и культурно-историческую общность людей, населяющих юго-восточную часть бывшей Украины.

Освобождение Мариуполя даёт России два стратегических преимущества: полное восстановление транспортных связей Крыма с материком и окончательный статус Азовского моря, как внутреннего российского.

Запад, бездумно и бесконтрольно накачивая ВСУ современным оружием, оказывает большую услугу частям Российской армии и вооружённым силам ЛДНР, с невольной любезностью снабжая их современным стрелковым оружием, ПТРК, ПЗРК, радиостанциями, боеприпасами, приборами ночного видения, пищевыми рационами и средствами медицинской помощи.

На днях в руки российских специалистов попала целёхонькая британская авиационная ракета Brimstone, «заточенная» на поражение кораблей и бронетехники, а также немного помятый американский барражирующий дрон-камикадзе Phoenix Ghost, разработанный по заказу ВСУ.

Можно не сомневаться, что эти и другие образцы иностранного оружия будут тщательно изучены, с целью определения их сильных и слабых сторон, а также ценных технических решений.

Не оправдал возложенные на него надежды «иностранный легион» ВСУ. Помыкавшись в тылу и на передовой, испытав на себе прилёт «калибра» или удар российской артиллерии, иностранные наёмники разъезжаются по домам, и жалуются в блогах, как командиры ВСУ их морили голодом и выдавали условную «одну винтовку на троих».

Необходимо отметить, что поставки военной помощи на Украину себя тоже не оправдывают. Байден похвалялся с трибуны, что, его стараниями ВСУ упаковано «десятью «джавелинами» на один русский танк».

Возможно, именно в такой пропорции американские ПТРК пересекли границу с Украиной. Однако русские танки горят гораздо реже, чем этого хотели бы вашингтонские «ястребы» и киевские пацюки. Благодаря своевременно вскрытым целям российской военной разведкой происходит регулярная «калибровка» собранных на складах вооружений, да ещё и граждане «укропы», сбегая из окопов и опорных пунктов, бросают горы своего и чужого оружия.

Не лучшим образом отзываются о западной помощи и украинские военные. По их данным, импортные ПТРК дают осечку в трёх случаях из четырёх. Такие вещи не проходят мимо внимания потенциальных заказчиков.

Если брать внешний контур, то здесь дела обстоят не менее интересно.

Из главных событий стоит упомянуть следующие:

В апреле – мае российский рубль занял первое место среди национальных валют по темпам укрепления по отношению к доллару.

Это, кстати, говорит о том, что Путину и премьеру Мишустину удалось заставить работать на пользу государства ЦБ, Набиулину и прочих системных либералов в финансово-экономическом секторе.

Если сравнить тяготы и лишения, которые испытывают от санкций граждане России и «свободного мира», то россиян, условно, отрезали от прямых поставок «айфонов», игровых приставок и некоторых онлайн сервисов. Рост цен на товары первой необходимости есть, но его никак нельзя назвать критическим. Дефицита как такового не наблюдается, а с особо жадными торгашами работают правительственные регуляторы.

В ЕС и США рост цен, инфляция и дефицит энергоносителей и продтоваров намного более жёсткие. И это ещё осень не наступила.

США не удалось заставить Саудовскую Аравию и другие «дружественные бензоколонки» увеличить добычу нефти в ущерб России. Саудитам не только не выгоден обвал цен на нефть по образу и подобию 2021 года, но их также заставляет сопротивляться американскому давлению ряд политических факторов.

В частности, главным потребителем саудовской нефти нынче выступает Китай, а не США. И, кроме того, саудитам до чёртиков надоело американское лицемерное морализаторство по вопросу «прав человека», а также разжигание военных конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в Йемене, откуда долетают ракеты и дроны-камикадзе до НПЗ Aramco.

Не менее важно, что, заморозив по велению левой пятки российские денежные активы, Запад лишний раз обнажил свою разбойничье-пиратскую сущность. Доверие к финансовой системе ЕС и США подорвано, хранить деньги в банках этих государств – мероприятие очень рискованное.

Подводя итоги.

Так уж повелось, что, в клинических случаях, когда российскую власть и армию в духе украинских СМИ ругают иноагенты и помойки, вроде RAND, значит, мы всё делаем правильно и спецоперация идёт по плану, который корректируется согласно поступающим вводным.

Также отметим, что, своей упоротостью Запад больше вредит себе, чем России, и эту тенденцию следует всячески поддерживать: социальные и экономические катаклизмы как следует прочищают заплывшие жиром и самодовольством мозги. И стойкость к постоянным лишениям и невзгодам – это у нас, а не у них.

Уже понятно, что спецоперация и жизнь России в ближайшие годы не будет лёгкой – всё-таки, против нас руками нацистов и наёмников, поставками оружия и экономическими санкциями воюет весь «коллективный Запад» и примкнувшие к нему «шестёрки».

Однако нас не должны пугать временные трудности. И то, как нас проклинает и очерняет западная пропаганда, видно, что успехи есть, и мы побеждаем. Побеждаем, чтобы жить в новом мире, чем в том унизительном, который сложился 30 лет назад, после развала СССР.

Быть может, новая жизнь не расстелется перед нами в розово-голубых тонах, и впереди годы борьбы, но то, что наше будущее будет светлым и справедливым, сомневаться не приходится.