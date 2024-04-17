Запад сменил нарративы и больше не говорит о победе Украины – Карасев

Анатолий Лапин.  
17.04.2024 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад сменил риторику по поводу России – если накануне украинского «контрнаступа» говорили о том, что Украина должна победить, то сейчас о поражении России не говорится, а указывается лишь, что Украина не должна проиграть.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад сменил риторику по поводу России – если накануне украинского «контрнаступа» говорили о том,...

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«Когда готовили наступление в 23-м году, на Западе господствовал в публичной риторике следующий нарратив – Россия должна проиграть, ей должно быть нанесено стратегическое поражение, Украина должна победить. Поэтому под победу давали соответствующие виды вооружений, номенклатуру и так далее. Сейчас на Западе, если посмотреть, нарратив другой.

Уже о победе над Россией, о нанесении ей стратегического поражения речи не идет. Речь идет о том, чтобы удержать позиции, – по крайней мере, Запад так ставит вопрос публично – не дать Украине проиграть. Но не дать Украине проиграть – это одно, с соответствующими видами вооружений. Победить – это надо другие виды вооружений», – заявил Карасев.

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