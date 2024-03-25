Запад смирился с потерей Левобережья Украины – но готов повоевать с Россией за Правобережье

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Планы по размещению французских войск на территории Украины вдоль белорусской границы или на правом берегу Днепра говорят о том, что на Западе уже смирились с фактической потерей Левобережья.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Размещения эти показательные. Они, по сути, подводят нас к тому, что Запад торгуется. У нас сейчас идут не то, что переговоры, а такой неофициальный торг. Сначала в прошлом году проталкивалась мысль, что для России, с точки зрения Запада, нынешняя линия боевого столкновения – это оптимальный вариант разграничения. С нашей стороны никто, естественно, на такие вещи не поддался. И те же удары Storm Shadow были элементом давления из серии «соглашайтесь, пока дают». А сейчас, когда ситуация для ВСУ становится заметно хуже, ещё не посыпалось, но трещинами уже покрылось, пошли потери ключевых узлов, понятно стало, что перспективы демографические не позволяют насытить ВСУ дальше. Даже если они кого-то призовут из оставшихся – это максимально демотивированные и самые пронырливые уклонисты, качество Вооружённых Сил они не поддержат», – считает Васильев.

С нашей стороны, по его словам, продолжается постепенное пополнение рядов с помощью контрактников. Причём это даже выигрышнее, чем мобилизация, потому что позволяет спокойно пропускать стабильное число военнослужащих через «учебки», и дальше они вливаются в существующие части: обмен боевым опытом идёт быстрее и лучше, чем в полностью с нуля сформированном подразделении.

«Всё это приводит к тому, что на Западе осознали – нынешнюю ЛБС мы даже не рассматриваем в качестве линии такого длительного размежевания. И, по сути, они перешли к стадии торга уже на границе Днепра. То есть, грубо говоря, по вот этой карте уже становится понятно, что Запад молча склонился к тому, что Харьковскую область, половину Днепропетровской, Полтавскую они не удержат», – предположил эксперт.

Он добавил, что за счет французских военных ВСУ сможет перебросить часть своих подразделений на ЛБС.

«Плюс функция замещения тыловых подразделений, чтобы потенциал ВСУ на какое-то время продлить за счёт того, что с тыловых подразделений больше можно кинуть на передок, и, таким образом, решить провалы мобилизационного характера», – подытожил Васильев.