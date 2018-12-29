«Запад сносит украинских олигархов» – киевский эксперт

29.12.2018, Москва

Украинские олигархи, поддерживающие Майдан и отделение от России, подвергнутся деолигархизации со стороны Запада и потеряют свой статус.

Таким мнением в эфире youtube-канала «Rabkor» поделился украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине идёт деолигархизация, олигархов сносят. В такой стране периферийного капитализма Запад сносит олигархов потому, что олигархи, как ни странно, являются носителями части национального суверенитета. Национального суверенитета не в том смысле, что они что-то хорошее делают, а в том, что это люди, способные принимать стратегические решения внутри государства. Это не значит, что это на благо государства и народу, но это – внутреннее решение, которое носит признаки суверенного решения. И их выбивают потому, что у таких стран, как Украина, не должно быть внутренних суверенных решений. Поэтому, у нас идёт чёткая деолигархизация под давлением Запада», – отметил политолог.

Однако, по его мнению, «выжить» смогут те олигархи, которые не разорвут связи с Россией.

«Выжить, может быть, смогут отчасти, как ни странно, те, кто сумеет сохранить связи с Россией. те, кто будет включаться в западную систему, из миллиардеров превратятся в уважаемых миллионеров, потеряв олигархический статус», – добавил Джангиров.