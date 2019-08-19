Запад снова предал Украину – Гордон

19.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Европа в очередной раз потеплела по отношению к России и не будет защищать интересы Киева перед Москвой.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что может сделать премьер-министр Нетаньяху, чтобы закончить конфликт между Украиной и Россией? На мой взгляд, ничего. Как ничего не смогли сделать ни Меркель, ни Олланд, потом Макрон, другие руководители государств, как Обама в свое время ничего не смог сделать. А сегодня вообще наблюдается такая ситуация, когда Европа вдруг потеплела по отношению к России, российскую делегацию вернули в ПАСЕ, Макрон готовится принимать Путина у себя в загородной резиденции.

Все это говорит о том, что Украина должна понимать и руководство Украины должно понимать – у нас нет друзей, у нас есть наши, украинские, интересы. И эти украинские интересы, за них будем страдать только мы, за них не будут страдать ни одна европейская страна, ни Соединенные Штаты, ни Израиль потому, что у них есть свои интересы и они часто расходятся с интересами Украины.

Наши проблемы никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к которым мы относимся с уважением – европейские партнеры, американские – они нас уже много раз предали», – заявил Гордон.

Журналист также добавил, что кто бы ни выступал в качестве переговорщика между Россией и Украиной, президент РФ Владимир Путин не сдаст Донбасс и Крым.

«Кто бы ни был посредником – Нетаньяху или любой другой европейский лидер, при всем уважении к ним, в каком бы городе ни проходили переговоры – будь то Минск, Вена или Париж, что бы ни говорили в официальных и неофициальных речах европейские лидеры, не отдаст Путин сегодня Крым и Донбасс и не будет договариваться с Украиной», – резюмировал Гордон.