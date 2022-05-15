Запад снова требует от Сербии присоединения к антироссийским санкциям

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Темой обсуждения министрами иностранных дел «Большой семерки» снова стал регион Западных Балкан.

После совещаний, которые состоялись в субботу днем в курортном городке Вейссенхаус на побережье Балтийского моря в Германии, главы дипломатических ведомств G7 заявили, что они должны продолжать помогать Западным Балканам в снижении их зависимости от российских энергоносителей, и призвали страны региона, в том числе Сербию, полностью согласовать свою внешнюю политику с ЕС, включая санкции в отношении России и их реализацию.

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Также «семерка» обратилась к Белграду и Приштина с призывом конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС, без промедления полностью выполнить все предыдущие соглашения и нормализовать отношения посредством всеобъемлющего и юридически обязывающего соглашения, которое обеспечит европейские перспективы.

Кроме того, члены «Большой семерки» призвали Китай не помогать России и тем более не подрывать международные санкции и не оправдывать действия Москвы на Украине. По их мнению, Пекин должен поддерживать суверенитет и независимость Украины, а не «осуществлять поддержку России в ее агрессивной войне».

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва надеется, что Сербия не изменит свою позицию в отношении введения санкций против России.

В своём интервью «Радио и телевидению Воеводины» дипломат отметил, что «санкции – это не дружественный шаг, особенно санкции такого масштаба», и выразил надежду, что Сербия не присоединится к санкциям против России.

Он заявил, что «эта надежда достаточно твердая, исходя из заявлений на самом высоком уровне».

«Самое главное, чтобы Сербия не присоединялась к санкциям против России настойчиво, с достоинством и с уважением национальных интересов», — заявил российский посол.

Говоря о голосовании Сербии в ООН, Боцан-Харченко сказал, что ЕС и Вашингтон оказывают давление и угрожают Сербии.

Отвечая на вопрос о газе, Боцан-Харченко сказал, что это одна из самых важных тем, что идет подготовка к переговорам о поставках и цене на газ и что нет никаких сомнений в том, что Россия учтет, что Сербия является дружественной страной, с которой у нее есть стратегические отношения.

«Будет учитываться, что Сербия не ввела санкции против России, но надо учитывать и конъюнктуру рынка», – отметил дипломат.

Что касается Косово, то уточнил, что позиция России не изменится, а Москва считает, что Косово — это прецедент.