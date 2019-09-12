Запад снова взялся раскачивать Южный Кавказ – Захарова

12.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Странная агрессивная риторика, которая исходит со стороны западных официальных лиц и СМИ по проблематике и реалиям на Южном Кавказе на фоне накачки Грузии оружием, невольно наводит на воспоминания о событиях в регионе в 2008 году.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем обойти вниманием странную агрессивную риторику, которую слышим и со стороны западных официальных лиц, и со стороны западных СМИ по проблематике и реалиям на Южном Кавказе.

Наши западные, особенно американские коллеги с упорством продолжают выдвигать обвинения в адрес России, Абхазии и Южной Осетии. И вместо того, чтобы реально содействовать обеспечению мира и безопасности в Закавказье, делают все, чтобы наоборот, дестабилизировать ситуацию в регионе.

Если говорить о конкретных фактах, то мы видим, как Грузию накачивают оружием, втягивают в военные блоки. При этом в Вашингтоне и в Брюсселе мотивируют это рассуждениями о некой стабильности этого государства и региона в целом, все время говорят о российской оккупации», – заявила Захарова.

Представитель МИД напомнила, как продавленное США решение Бухарестского Саммита НАТО в 2008 году о гарантированном вступлении Грузии в Североатлантический альянс было воспринято режимом Саакашвили как прямой сигнал для агрессии в отношении Южной Осетии.

«Эта агрессия в итоге привела к изменениям в регионе. Предпосылки этих изменений упорно игнорируются западными аналитиками и официальными лицами.

Реалии таковы, что Абхазия и Южная Осетия, опираясь на союзническую помощь России, которая гарантирует их безопасность, укрепляют свою государственность при остающихся проблемах.

Они успешно развивают экономику, социальную сферу, внешнюю торговлю и международные связи. ВВП Абхазии за последние 10 лет удвоился и достиг показателя почти в 31 миллиард рублей в 2018 году», – добвила Захарова.

Также она отметила, что за прошедшие годы и Абхазия, и Южная Осетия, серьезно пострадавшие от грузинской агрессии и экономической блокады, всё же состоялись как суверенные государства.

«Если наши западные партнеры и те, кто их информационно обслуживает, хотят понять реальную ситуацию в этих государствах, могут просто их посетить.

Говорят, что у правды нет цены, но в данном случае она есть. Эта цена эквивалентна билету, который можно приобрести и доехать до Южной Осетии, до Абхазии и просто пообщаться с людьми, которые там живут – напрямую спросить у них, что они думают о ситуации в регионе и в своих странах, как они оценивают собственные реалии, а не додумывать всю историю за них.

Еще раз хотела бы всем сказать, что несмотря на большое количество публикаций, которые содержат откровенную дезинформацию, и Абхазию, и Южную Осетию не просто можно, но и нужно посетить», – подчеркнула Мария Захарова.