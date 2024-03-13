Запад снял санкции с основателя «Яндекса» за полное отречение от России и выдачу всех секретов

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Евросоюз снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Кроме того, из санкционных списков исключили бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и словацкого бизнесмена, главу европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека

Ранее «Ведомости» писали, что Венгрия лоббировала отмену санкций против Алишера Усманова и бывших российских гонщиков «Формулы-1» Никиты Мазепина и Вячеслава Кантора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но эти предложения не были одобрены странами ЕС.

Иноагент Любовь Соболь утверждает, что Волож «обращался в последнее время к представителям российской оппозиции для помощи в снятии санкций с него не только в ЕС, но и в США».

Зампред комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин обеспокоен тем, что Волож пообещал англо-саксам в обмен на санкционные послабления.

«Не получится ли так, что активы, оставшиеся за рубежом в результате разделения «Яндекса», начнут работать против России?», – комментирует парламентарий.

Он указал на возможность «использования наработок Yandex N.V. в области беспилотных технологий для помощи киевскому режиму».

«Впрочем, раньше компания применяла их исключительно для автомобилей, и о каком-то ноу-хау для БПЛА – лично мне неизвестно. К тому же я хочу верить в то, что Волож на такое не согласится: ведь это означает, что не только он, а еще и 1300 его сотрудников фактически начнут воевать со своей Родиной. Каким бы сильным ни был корпоративный дух в «Яндексе», заставлять их это делать – дикость и предательство», – написал Горелкин в своем тг-канале.

Политолог Максим Жаров не сомневается в том, что Волож уже предал Родину и наверняка обманул руководство России при сделке по продаже «Яндекса».

«Опыт Овсянникова и прочих беглых показывает, что санкции могут быть сняты только с тех, кто поделился с авторами санкций «эксклюзивом»… Это хороший повод кремлевским кураторам сделки ещё раз призадуматься, а тот ли Яндекс, который они так хотят, им как бы продают», – пишет Жаров.

Политический обозреватель Андрей Перла полагает, что пользу от предательства Воложа Запад уже получил.

«Мне кажется, по умолчанию следует ко всем вообще эмигрантам (после февраля 2014 года) относиться как к предателям. А менять эту оценку только в отдельных случаях после тщательного изучения всех обстоятельств. Так оно проще будет. И уж, конечно, нужно относиться как к преступникам к тем, кто получил сначала порцию санкций, а потом Запад счёл их полезными. Для безопасности Родины так будет проще – презумпция виновности всех беглецов на Запад», – написал Перла.

При этом либеральная оппозиция ликует по поводу снятия санкций с «правильных» фигурантов.

«Наконец-то в действиях Запада начинает появляться логика. Выступил против – санкции снимаются», – радуется беглый политолог-иноагент Аббас Галямов.

В ноябре 2023 года Волож выступил с резким антироссийским заявлением. Ранее он подправил себе биографию в интернете, позиционируя себя как родившийся в Казахстане израильский предприниматель, вычеркнув все упоминания о связях с Россией.

В феврале этого года была заключена сделка, по которой Нидерландская Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы «Яндекс» за 475 млрд рублей. Новой головной компанией станет МКАО «Яндекс», зарегистрированная в январе в Калининградской области.

«Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов, созданных основателем «Яндекса» Аркадием Воложем. После раздела компании и остановки денежного потока от российского бизнеса, доходы Воложа будут ограничены. Поэтому дочь бизнесмена была вынуждена закрыть операционную компанию лондонской анимационной студии Dragonbee, которая снимала мультфильмы на тематику ЛГБТ (движение запрещено в РФ, признано экстремистским).