Запад снял табу на критику Зеленского после саммита НАТО

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После демарша с критикой в адрес НАТО со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его заочной перепалки с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, отношение к Зеленскому на Западе поменялось.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бондаренко, если раньше критика Зеленского была под запретом, то сейчас этого табу больше нет.

«Раньше западные политики избегали критики Зеленского. С самого начала войны критика Зеленского была табу. То есть ни Соединенные Штаты, ни их европейские партнеры не критиковали Зеленского – наоборот, делали его фигурой номер один, фокусировали на него все внимание, чуть ли не был внедрен тезис о непогрешимости Зеленского. Но саммит НАТО в Вильнюсе стал той точкой, которая показала, что к Зеленскому сейчас неоднозначное отношение, что он слишком много себе позволяет, как считают западные политики, что он слишком занимает неблагодарную позицию, как они считают… Факт остается фактом – отношение к Зеленскому начало резко меняться», – заявил Бондаренко.