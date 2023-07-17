Запад снял табу на критику Зеленского после саммита НАТО

Анатолий Лапин.  
17.07.2023 10:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


После демарша с критикой в адрес НАТО со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его заочной перепалки с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, отношение к Зеленскому на Западе поменялось.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После демарша с критикой в адрес НАТО со стороны президента Украины Владимира Зеленского и...

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По словам Бондаренко, если раньше критика Зеленского была под запретом, то сейчас этого табу больше нет.

«Раньше западные политики избегали критики Зеленского. С самого начала войны критика Зеленского была табу. То есть ни Соединенные Штаты, ни их европейские партнеры не критиковали Зеленского – наоборот, делали его фигурой номер один, фокусировали на него все внимание, чуть ли не был внедрен тезис о непогрешимости Зеленского.

Но саммит НАТО в Вильнюсе стал той точкой, которая показала, что к Зеленскому сейчас неоднозначное отношение, что он слишком много себе позволяет, как считают западные политики, что он слишком занимает неблагодарную позицию, как они считают… Факт остается фактом – отношение к Зеленскому начало резко меняться», – заявил Бондаренко.

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