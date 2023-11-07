Запад собирается повесить на Зеленского все ошибки и жертвы

Вадим Москаленко.  
07.11.2023 08:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Украина


Страны западного блока собираются сменить президента Украины, а вину за все ошибки последних лет повесить на Владимира Зеленского.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока собираются сменить президента Украины, а вину за все ошибки последних лет...

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«Так или иначе, но создаются такие условия, чтобы Зеленский не переизбрался ни при каких условиях. Это та фигура, на которую повесят все проколы, промахи, потери, жертвы. То есть персонализация.

Мы видим, как постепенно подводят к мысли, что Зеленский из решения проблемы превратился в часть самой проблемы. Этого только слепой не увидит. Зеленский минусуется, а Залужный пока вне критики. По-моему, всё более чем очевидно», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что Зеленский может попытаться сорвать проведение выборов.

«А будут ли выборы – решать не нам, и не в Киеве. Но попытаются не проводить, на Банковой желание проводить выборы упало. Возможно, ищут какие-то гибридные варианты», – уверен Золотарев.

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