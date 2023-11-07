Запад собирается повесить на Зеленского все ошибки и жертвы

Страны западного блока собираются сменить президента Украины, а вину за все ошибки последних лет повесить на Владимира Зеленского.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так или иначе, но создаются такие условия, чтобы Зеленский не переизбрался ни при каких условиях. Это та фигура, на которую повесят все проколы, промахи, потери, жертвы. То есть персонализация.

Мы видим, как постепенно подводят к мысли, что Зеленский из решения проблемы превратился в часть самой проблемы. Этого только слепой не увидит. Зеленский минусуется, а Залужный пока вне критики. По-моему, всё более чем очевидно», – сказал политолог.