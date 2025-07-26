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Всё больше западных политиков склоняются к тому, чтобы превратить Украину в заминированную буферную зону между Россией и НАТО.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы офиса президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самым ужасным выводом форума в Риме было то, что за красивыми фасадами, за красивыми обещаниями, за позитивом в сторону Украины, там все больше и больше понимания, что Украина должна быть минной зоной, заминированной территорией между хаосом и Европой», – сказал Длигач.

Он пожаловался, что Украина настолько коррумпирована, что её не примут даже на Западе.