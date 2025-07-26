Запад собирается превратить Украину в заминированную буферную зону

Вадим Москаленко.  
26.07.2025 12:29
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Украина


Всё больше западных политиков склоняются к тому, чтобы превратить Украину в заминированную буферную зону между Россией и НАТО.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы офиса президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё больше западных политиков склоняются к тому, чтобы превратить Украину в заминированную буферную зону...

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«Самым ужасным выводом форума в Риме было то, что за красивыми фасадами, за красивыми обещаниями, за позитивом в сторону Украины, там все больше и больше понимания, что Украина должна быть минной зоной, заминированной территорией между хаосом и Европой», – сказал Длигач.

Он пожаловался, что Украина настолько коррумпирована, что её не примут даже на Западе.

«Они не видят нас полноправным членом. Потому что мы непонятны, мы меняем правила задним числом, мы ночью принимаем непонятные законы, мы нарушаем обязанностя, которое мы берем перед нашими партнерами.

И мы рискуем постоянно потерять масштабную поддержку. Нам будут давать при таких условиях лишь на выживание, на то, чтобы замедлить продвижение российских войск, а не на то, чтобы побеждать», – добавил экономист.

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