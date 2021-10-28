Запад собрался поставить под вопрос российский статус Калининграда

28.10.2021 21:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

США раздувают конфликт в Прибалтике, используя ложные претензии Литвы на земли Калининградской области («Малую Литву»). Литовские политики утверждают, что регион был передан России временно на 50 лет по итогам Второй Мировой войны. Последнее время западные политики делают все больше заявлений по этому поводу.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все они сводятся к тому, что Калининградская область представляет угрозу для Европы. Прежде всего, Польше и Балтийским странам. Эта угроза должна быть нейтрализована. Оптимальным средством нейтрализации этой угрозы является пересмотр юридического статуса этого региона, оспаривание его принадлежности РФ. Эти заявления распространяются не маргиналами. Конечно, это ястребы, но это абсолютно системные ястребы. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О Брайен назвал Калининградскую область кинжалом в сердце Европы. О том, что Калининградская область должна стать местом первого военного столкновения НАТО и России на Балтике, говорил главком вооруженных сил США в Европе. Материалы о том, что Калининградскую область нужно атаковать, и она должна быть центральным элементом в военных играх НАТО по освоению театра военных действий в Прибалтике – пишут мейнстримные СМИ Запада. Последняя публикация вышла в этом месяце. «Форбс» пишет: для того, чтобы разгромить калининградский форпост, нужно организовать продовольственную блокаду. Ведется работа с общественным мнением Запада. Его готовят к кризису вокруг Прибалтики», – сказал Носович.

Сам он считает, что Запад не решится начинать военные действия против России.

«Я считаю, что цель развернуть не военный конфликт, который обернется неприемлемыми потерями, а большой международный скандал, выставить Россию агрессором, ввести санкции, и сделать предметом переговоров ранее невозможные для России вещи. Например, пересмотр юридического статуса Калининградской области», – отметил Носович.

Он прогнозирует, что официальные претензии Литвы на Калининграскую область будут озвучены в январе 2023 года (годовщина Клайпедского восстания).