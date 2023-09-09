Запад сокращает поддержку Украины, денег на войну может не хватить, – Бортник

Запад стал поставлять на Украину меньше денег на войну и обеспечение экономики.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Livе» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Бортника, это уже сказалось на зарплатах, а также выплатах по ранению и гибели военных.

«Деньги не появятся из ниоткуда, их нужно снова дополнительно просить у западных партнеров. Обратите внимание, что это первый месяц за этот год, когда уменьшились наши золотовалютные резервы. Потому что уровень поступлений в государственный бюджет, включая внешнюю помощь был примерно на полтора миллиарда долларов меньше, чем уровень затрат. Денег не хватает, отсутствие денег для ведения войны – одна из проблем для мобилизации, если не ключевая. Потому что массово люди не получают выплаты за ранения, смерти солдат сегодня. Массово – это огромная проблема. Это демотивирует существующих военнослужащих, демотивирует потенциальных добровольцев. Война пошла на фазу истощения, и сейчас деньги чаще важнее, чем снаряды или какая-то техника, в плане возможности Украины освобождать оккупированные территории и вообще, продолжать сопротивление», – заявил Бортник.