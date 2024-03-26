Запад сорвал заседание по 25-ой годовщине агрессии НАТО против Югославии в СБ ООН

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Инициированное Россией заседание Совет Безопасности ООН, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии, не состоялось.

Мероприятие было сорвано Францией при поддержке США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале заседания Совбеза ООН представитель Франции при ООН Николя де Ривьер высказал свое несогласие с темой сессии, мотивируя это тем, что с ним ее предварительно не обсудили:

«Несколько членов, в том числе Франция, выразили недовольство этой сессией. Я попросил консультацию. Я сказал, что если Россия захочет, она может организовать разговор на эту тему. Это приглашение все еще открыто, но Россия его проигнорировала. Сегодня у нас нет другого выбора, кроме как возразить».

Далее представитель Франции заявил, что планируя заседание по заявленной теме, Россия якобы не проводила консультаций даже с Сербией.

«Ими (русскими – ред.) было даже сказано, что «сербским чиновникам не обязательно приезжать в Нью-Йорк», – сказал де Ривьер, на что представитель России при ООН Василий Небензя заметил, что «это неправда».

Но француз не унимался и заявил, что «нельзя смотреть только на историческую перспективу и продолжать исторические памятные мероприятия – не в этом задача Совета безопасности».

В чем его поддержал представитель США, который сказал, что Россия хочет использовать заседания для собственной пропаганды:

«И мы хотели обсудить с Россией тему заседания, но они не стали разговаривать с нами!».

В итоге, вопреки существующим внутренним правилам Собвеза, представитель Франции выдвинул инициативу либо одобрить, либо отклонить предложенную Россией тему заседания голосованием.

Председательствующая в Совете Безопасности Японии пошла на поводу у совокупного Запада, чьим голосом в этот раз стала Франция. За проведение заседания, в итоге, проголосовали только три государства – Россия, Китай и Алжир, против, что характерно, не проголосовал никто, остальные 12 членов воздержались.

«Я понимаю, что представителям НАТО за этим столом неудобно это слышать и обсуждать, но это реальность, которая связана не только с историей, но и с тем, что происходит сейчас на Балканах. И я хотел бы напомнить нашим французским коллегам, которые позиционируют себя как очень хорошо осведомленные о процедурах Совета Безопасности, что запрошенное нами заседание уже было созвано японским председательствующим, что было подтверждено через сеть политических координаторов. Эта встреча есть в программе работы Совета на март, и только сегодня мы узнали, что французская делегация планирует поставить под вопрос созыв этой встречи», – сказал представитель России Василий Небензя.

На что француз выдал реплику с места: «Мы же проголосовали. Прошу остановить заседание!».

Впоследствии, выйдя к журналистам, Небензя назвал произошедшее «ещё одним эпизодом дипломатической агрессии Франции в Совете Безопасности». Также он назвал срыв заседания «печальным и позорным днем для Совета Безопасности ООН, поскольку члены НАТО, причинившие ужасные страдания народу бывшей Югославии в 1999 году, просто не захотели об этом говорить».

Своего разочарования не мог скрыть и специально приехавший по случаю в Нью-Йорк глава МИД Сербии Ивица Дачич:

«Цинично то, что сегодня Сербия не могла говорить об этом в Совбезе, а 25 лет назад они даже не спросили Совбез, желая бомбить Сербию. Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить об отношениях между Россией, Америкой и Францией, а об агрессии против СРЮ, которая была осуществлена ​​без решения этого органа (Совбеза ООН – ред.) и которая стала прецедентом, как и сегодняшнее решение в ходе процедурного голосования».

В свою очередь, первый зам представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что сорвав мероприятие, «западные коллеги очень грубо просчитались»

«Вместо того, чтобы тихо-мирно провести заседание, на котором они пробубнили бы тезисы про «российскую пропаганду», теперь они получат перед каждым заседанием СБ, пока мы не договоримся о том, как избежать подобной ситуации в будущем, упоминание под камеры об упомянутой натовской агрессии, которое к тому же войдёт в протоколы всех ближайших заседаний», – пригрозил русский дипломат.