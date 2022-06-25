Запад совершает новый геополитический бросок к границам России

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23 июня, возможно, сделают в Молдове праздничным днём. Эту дату торжественно провозгласят днём величайшего исторического достижения для проевропейских властей Молдовы.

Европейский Совет предоставил Молдове, в одной связке с Украиной, вожделенный статус кандидата в Евросоюз.

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Плата за лояльность и русофобию

Евросоюз, повинуясь воле заокеанского «старшего брата», вновь совершил бросок к расширению на пространство бывшего СССР. Статус кандидатов получили две бывшие советские республики с неурегулированными территориальными конфликтами, на территории одной из которых происходят военные действия.

Другая страна, Молдова, до сих пор является членом СНГ и входит в Зону свободной торговли этого объединения. Приднестровье, регион, отстаивающий своё право на независимость от Кишинёва, категорически против евроинтеграции и настаивает на объединении с Россией – таковы были результаты референдума 17 сентября 2006 года. Против вступления в ЕС высказалось на консультативном референдуме 2 февраля 2014 года и население Гагаузской автономии, входящей в состав Молдовы.

И Приднестровье, и Гагаузия не против европейских инвестиций и торговли со странами ЕС, тем более что большая часть экспорта приднестровских предприятий идёт в Европу.

Но ни у Тирасполя, ни у Комрата, ни у значительной части населения Молдовы нет желания жертвовать своим суверенитетом в пользу Брюсселя, адаптировать законы, принятые без их участия, допускать у себя на улицах гей-парады, потому что этого требуют принципы европейской толерантности, и тем более присоединяться к антироссийским санкциям.

Сегодня всем стало понятно, что Молдове, как и Украине, статус кандидатов в Евросоюз предоставлен вне очереди в качестве награды за геополитическую лояльность и русофобию, являющуюся трендом политики коллективного Запада. Грузию, которая ещё более, чем Молдова, двигалась по пути русофобии и прозападного верноподданничества, демонстративно наказали за то, что она посмела не присоединиться к санкциям против России. Впервые за долгие годы власти Грузии посчитали, что утрата суверенитета и благополучия своих граждан – непомерная цена за антироссийскую солидарность.

Дополнительный повод для предоставления Молдове европейской перспективы – личное поощрение Майи Санду и стимулирование её поддержки, когда вследствие глубочайшего экономического и социального кризиса рейтинг прозападной власти в стране стремительно падает вниз.

Сплотить прозападный электорат вокруг Санду необходимо именно сейчас, в ситуации, когда режим принялся закручивать гайки в отношении оппозиции, настроенной на нормальные отношения с Россией.

«Красивая, но пустая обёртка»

Предоставление кандидатского статуса Молдове вызвала гневную реакцию со стороны всей левой оппозиции. Партия социалистов, являющаяся крупнейшей парламентской оппозиционной силой, распространила заявление, в котором интеграция в ЕС названа отказом от части национального суверенитета. По мнению социалистов, решение об этом может быть принято только посредством общенационального референдума.

«Никто не имеет права принимать стратегические решения, имеющие исторические последствия для всей нации. Ни международная организация, ни политическая партия, ни политик, ни иностранный советник или консультант не имеют права решать судьбу страны от имени народа», – говорится в заявлении ПСРМ.

Почётный председатель Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон, находящийся под домашним арестом в статусе обвиняемого в «измене родине», вообще выразил сомнение, что Европейский Союз просуществует больше ближайших 5 – 8 лет.

«Накануне было отправлено в отставку проевропейское правительство Болгарии, политические кризисы только набирают обороты. Когда такие важные, мощные страны, как Великобритания, выходят из ЕС, Молдова со своими неразрешенными проблемами, включая территориальные, куда-то торопится — я считаю, это неправильно», – написал Додон в своём телеграм-канале.

Другой экс-президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин высказал мнение, что Молдова с Украиной «будут так же, как и Турция, оставаться кандидатами на десятилетия». Воронин подверг резкой критике европейских чиновников:

«Никто из Евросоюза не говорит нам, что делать с Приднестровьем, а без разрешения приднестровского вопроса никто нас в Евросоюз не примет. Это еще раз доказывает то, что предоставление Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС – это пропагандистский трюк».

Лидер молдавских коммунистов отметил, что статус кандидата в члены ЕС лишает страну геополитической свободы и препятствует её нормальным отношениям с Россией:

«Это просто цепь, на которую подсадили Молдову, чтобы мы не могли дергаться и сотрудничать с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией».

Ещё один лидер молдавской оппозиции, бизнесмен и лидер одноименной парламентской партии Илан Шор, находящийся в изгнании, записал видеообращение, в котором назвал статус кандидата в ЕС для Молдовы «красивой конфетной оберткой, но пустой внутри». По его словам, в результате этого решения молдавские граждане не почувствуют никаких изменений.

«Что дает это гражданам Республики Молдова – пенсионерам, врачам, учителям, простым рабочим. Да, собственно, ничего. Почему? Потому что денег за это никто не платит, и деньги за это нам не дадут. Санду может кормить людей только пустыми обещаниями. И этот статус, полученный от ЕС, – это то, что она выклянчила на коленях у своих европейских хозяев для того, чтобы в очередной раз дать порцию лжи молдавским гражданам», – отметил Шор в своём видеообращении к сторонникам.

По словам Шора, Европу следует строить самим и у себя дома:

«Для меня Европа означает хорошие пенсии для людей, рабочие места, достойные зарплаты для врачей, учителей и т. д. Эту Европу мы должны построить сами, своими руками. Мы никому не нужны – ни Западу, ни Востоку. Мы разменная пешка в большой игре, а Майя Санду втягивает нашу страну в сложную, опасную игру».

Политик обратился ко всем гражданам страны и политическим силам:

«Давайте объединимся, сядем за стол переговоров, забудем обо всех недоразумения и обидах и свергнем это тупое, глупое правительство, которое доведет Молдову и граждан, в первую очередь, до полной нищеты».

Ещё более резким заявлением отметился российский сенатор, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв. Он назвал решение предоставить Молдове и Украине «чисто политическим, не налагающим никаких обязательств на Евросоюз, поскольку критерии, необходимые для включения страны в объединение, никто не отменял.

«Решение унизительное для Европейского Союза, так как представить себе любые другие страны, находящиеся от Копенгагенских критериев столь далеко, как Украина и Молдова, невозможно. Абсолютно нерыночная экономика. Тотальная коррупция. Системное подавление системной (!) политической оппозиции, вплоть до уголовного преследования. Полное игнорирование прав граждан иной национальности, языка и духовной культуры. И, как следствие, утраченная территориальная целостность», – написал Константин Косачёв в своём телеграм-канале.

По мнению Косачёва, самое неприятное во всей этой истории – то, что страны, получившие статус кандидатов, воспримут это как индульгенцию для политических репрессий.

«Украине и Молдове дали ложный сигнал, что так, как они ведут себя в политике и с людьми, в целом – можно, в целом – допустимо, лишь бы сохранялась лояльность к старшим европейским товарищам», – отметил российский сенатор.

Молдавские руководители, выращенные в инкубаторе Сороса, с радостью поспешили отметиться антироссийскими заявлениями. Так, спикер парламента Игорь Гросу отметил, что статус кандидата в ЕС налагает на Молдову обязательства присоединиться к санкциям ЕС против России. В связи с этим российский эксперт Александр Носович отмечает:

«Надо полагать, введение санкций и было условием получения этого статуса. Европейская интеграция равно антироссийская интеграция. Европейский союз равно антироссийская политика, потому что Россия для него – объединяющая угроза, конституирующий Другой».

Дальше – усиление репрессий и эскалация в Приднестровье?

Представление Молдове статуса кандидата в ЕС достигает тактических целей для коллективного Запада в этой стране. Президент Майя Санду, без сомнения, усиливается с политической точки зрения и получает возможность угомонить своих критиков справа – например, Андрея Нэстасе и Александра Слусаря.

Санду теперь способна ещё больше консолидировать власть в своих руках, опираясь на поддержку наиболее оголтелой антироссийской части молдавского электората.

В течение определённого времени она сможет парировать всю критику за экономические провалы – «мы на пути в ЕС, вот вступим, получим европейское финансирование наших программ, и всё будет хорошо».

С другой стороны, левая оппозиция, чьи лидеры выступили с единогласной критикой решения Европейского Совета, получит возможность мобилизовать своих сторонников, однако лишь в том случае, если действительно сформируют одно мощное и сильное движение. Пока не сегодня период разброда и шатания на левом фланге молдавской политики не пройден.

А это, с большой долей вероятности, значит, что режим Санду обнаглеет ещё больше и примется с утроенной энергией закручивать гайки. Усилятся репрессии против неугодных.

Возможно, напротив, власти осознают, что, учитывая необходимость соответствовать европейским нормам, следует обуздать коней. Но в условиях военной операции и глобального конфликта между Россией и коллективным Западом шансы на второй сценарий низки. Евросоюзу нужна победа на поле боя. Все остальные соображения в расчёт не принимаются.

А в этой связи особую актуальность приобретает вопрос Приднестровья, вопрос которого Евросоюз теперь будет считать своим внутренним делом, и которое в ближайшей перспективе точно не оставят в покое.