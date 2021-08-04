Запад совершенно бессмысленно играет «мёртвой куклой» Тихановской

04.08.2021, Москва, Елена Острякова

Осторожное отношение Светланы Тихановской к России в целом устраивает белорусов. Однако её откровенно прозападная позиция, которую не разделяют даже поклонники, является самоубийственной для политика, провозгласившего себя «лидером белорусской нации».

Об этом youtube-каналу In time Ukraine заявил бежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Говорить о внешнем выборе в Белоруссии, где сама революция была не про внешнюю политику, где в обществе нет запроса на смену внешнеполитического вектора – неразумно. Любой опрос тебе покажет, что люди плюс-минус довольны статус-кво в плане внешней политики. Все меньше и меньше они довольны тем, что мы ссоримся с Западом, но в отношениях с Россией статус-кво – это то, что предпочитает большинство белорусов. Светлана Тихановская себя презентует как лидер большинства. Может ли она себе позволить во внешней политике занять позицию, которую разделяют 20%? Вступление в Евросоюз разделяют и того меньше – 10-15%, по разным опросам. Среди протестующих за евроинтеграцию – 25%. Ты даже среди протестующих не найдешь отклика, если будешь выступать за это, тем более – будучи в Вильнюсе или в Варшаве. Ты можешь получить репутацию куклы западной», – сказал Шрайбман.

Он напомнил, что в ходе президентской кампании – и Лукашенко, и его оппоненты делали сходные заявления по внешней политике, призывая дружить с Россией, налаживать связи с Европой, быть мостом. Максимум, что позволила себе Тихановская после Беломайдана – признала Крым украинским.

«В белорусском обществе есть некий консенсус о том, что страна должна по максимуму использовать свое транзитное положение и не примыкать ни к одному из лагерей окончательно. Если ты поведешь народ в Европу, ты растеряешь доверие. Даже националист Латушко себе такого не позволяет», – сказал Шрайбман.