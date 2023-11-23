Запад совсем не ожидал, что конфликт на Украине сделает ВС РФ сильнейшей армией мира – украинский эксперт

Российская армия по итогам конфликта на Украине станет реально сильнейшей в мире, на что Запад не рассчитывал. Если в начале спецоперации Россия действовала по лекалам НАТО, запустив операцию, то после отказа Украины от договоренностей, достигнутых в Стамбуле и разрастании конфликта – ВС РФ перестроились и перешли к успешной советско-российской тактике.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политический философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ирония заключается в том, что в период с февраля по апрель 2022-го года российская армия воевала по стандартам НАТО, и поэтому она проиграла. Что я имею в виду? Задачей всей операции была политическая штука, это была военная операция с целью изменения политической парадигмы. А это как раз и является основой доктрины НАТО… Российская элита смотрела-смотрела, почему, условно говоря, американцам можно, а нам нельзя – и решила попробовать как американцы. Но в итоге, как американцы они попробовали, и у них не получилось, и конфликт затянулся. Но, если бы «Стамбул» был реализован, то, скорее всего, Россия бы получила минимальные преференции, в целом это была бы победа Украины, и весь мир воспринимал бы это как победу Украины. Но провиденческий украинский президент решил так не поступать, и в итоге Россия перешла уже на войну по советским стандартам. И вот, последние полтора года она воюет по советским, скорее по российским, стандартам, и итог этой смены парадигмы сейчас все могут наблюдать по качественному изменению состояния армии Российской Федерации, по возросшей эффективности на поле боя и в широком смысле – к сожалению, то, что признают западные эксперты, если полтора года назад было очевидно, что война показала слабость армии России, то сегодня можно сказать, что по итогу этой войны российская армия действительно станет если не сильнейшей армией мира, то одной из сильнейших армий мира», – отметил он.

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«Потому что учится только та армия, которая воюет. Это было непреднамеренное последствие, на что Запад тоже не рассчитывал. Им не для этого нужен был конфликт, чтобы по итогам армия России реально резко возрастила свои боевые возможности», – заключил Щелин.