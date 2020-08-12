Запад создал орган для разрушения украинской экономики

12.08.2020, Киев, Игорь Петров

Национальное антикоррупционное бюро Украины – это абсолютно ненужная для страны структура.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил старший партнер АК «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Действительно ли нужен Украине такой антикоррупционный орган? Я неоднократно размещал опросы о доверии НАБУ в своем телеграм-канале и других соцсетях. Больше 2% никогда не было. Мы видим, что миллиарды гривен идут на НАБУ из бюджета. Я часто бываю с клиентами НАБУ на допросах и постоянно встречаю там иностранцев. Такое впечатление, что это просто филиал какой-то иностранной спецслужбы, где находятся иностранные специалисты, которые имеют доступ к материалам досудебных расследований.

Я даже ездил несколько раз в Страсбург и со мной ездили детективы НАБУ и прокуроры САП, наверное, на стажировку. Я не спрашивал, что они там делают, но за год на восьми страницах очень мелким шрифтом – перечень тех программ, куда они ездят и что они там делают.

Сейчас есть вопрос вмешательство НАБУ в выборы в США. Все молчим. Нужен ли Украине такой антикоррупционный орган? Я считаю, нет. Эффективность нулевая. Я считаю, что они даже наносят вред экономике Украины. С учетом тех дел, которые есть, НАБУ занимаете тем, чтобы уничтожать экономику Украины.

Антикоррупционное законодательство построено таким образом, что любое лицо, уполномоченное выполнять государственные функции, можно привлечь к уголовной ответственности. И складывается впечатление, что если нашим так называемым иностранным партнерам что-то не нравится в той ли иной отрасли Украины, сразу же появляется НАБУ. Чтобы эту отрасль полностью уничтожить. Любого чиновника можно привлечь к ответственности за коррупцию», – подчеркнул юрист.