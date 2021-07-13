Запад сознательно натравливает поляков и прибалтов на Россию в ОБСЕ и ПАСЕ – сенатор

13.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Антироссийская повестка на европейских площадках – это не просто капризы поляков, прибалтов или украинцев, но и целенаправленная позиция всего коллективного Запада.

Об этом во время заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил сенатор Александр Башкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошим» примером попыток вмешательства в наши дела являются ОБСЕ и ПАСЕ. Являясь членом российской делегации в Совете Европы, я могу привести массу примеров регулярных антироссийских выпадов этой организации. За прошедший год не было ни одной пленарной сессий, а их в году четыре, ни одного заседания по юридическим вопросам, политическим вопросам, где в повестку дня не вносились бы вопросы антироссийской направленности. Набор тем тот же, навязший на зубах, захлебнувшийся уже в отсутствии доказательств или здравого смысла – это рейс MH-17, это Навальный, это некие политические заключенные, это некие нарушения прав крымских татар, весь этот бред, о котором всерьёз сейчас и говорить неудобно. Это даже попытки осудить внесения изменений в Конституцию России, что вообще уж совсем внутреннее дело любого государства. Это самым бессовестным образом становится предметом обсуждения и осуждения», – рассказал Башкин. «В целом за 2020 год было принято 7 резолюций, носящих антироссийский характер. Дважды ставились предложения о лишении нашей делегации полномочий, четыре раза вносились предложения о процедуре срочных дебатов с осуждением российской внешней и внутренней политики. И всё это регулярно вносится в повестку дня, смакуется и порождает нелепые и невыполнимые резолюции. Хочу подчеркнуть, что это не случайность, это не чрезмерная активность отдельных наших обиженных политически ущемленных своей собственной политической малозначимостью некоторых соседей по бывшему СССР. Нет, это целенаправленная и хорошо спланированная политика коллективного Запада. Цель – скомпрометировать, ослабить, задушить политически и экономически и загнать по подобию Украины под полное внешнее управление», – объяснил сенатор.

Напомним, ранее делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в знак протеста против грубейших нарушений регламента и попыток менять общепринятые правила прямо во время сессии.