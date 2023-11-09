Запад сознательно затягивает войну на Украине – китайский дипломат в ООН

Константин Серпилин .  
09.11.2023 19:29
  (Мск) , Нью-Йорк
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, ООН, Политика, Россия, Украина


Страны западного блока целенаправленно затягивают войну и помогают украинским неонацистам в геноциде неугодного населения.

Об этом в ходе срочного заседания Совбеза ООН, созванного по поводу массированного обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил постпред КНР при организации Чжан Цзюнь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока целенаправленно затягивают войну и помогают украинским неонацистам в геноциде неугодного населения....

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«Ракетная атака по донецкому региону вчера повредила гражданскую инфраструктуру, повлекла десятки потерь среди мирного населения. Китай глубоко обеспокоен по этому поводу. Защита мирных граждан является красной линией в рамках международного гуманитарного права. Гражданская инфраструктура не может становиться целью

Китай вновь призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и делать всё возможное для защиты гражданского населения и ключевых объектов», – сказал Чжан Цзюнь.

Он возмутился, что пытающийся завоевать мировое господство Запад разжигает войны по всему миру и способствует убийствам мирного населения.

«С помощью оружия можно выигрывать войны, но нельзя завоевать мир. Постоянный приток оружия на поле боя лишь усугубляет и продлевает кризис на территории Украины, и повергает всё больше людей в пучины страданий.

Мы призываем страны, которые играют основное значение, сыграть позитивную роль вместо того, чтобы усугублять конфронтацию и затягивать войну. Мы все должны работать над созданием условий, которые будут вести к миру.

По вопросу Украины позиция Китая очень чёткая – мы всегда стоим на позиции мира и диалога, мы привержены содействию мирным переговорам и стремлению к политическому урегулированию украинского кризиса. Международное сообщество должно нарастить дипломатические усилия», – добавил китайский дипломат.

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