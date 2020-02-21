Запад спонсировал фильм-фальшивку против президента накануне выборов

21.02.2020, Белград, Алексей Топоров

В Сербии продолжается скандал вокруг раскручиваемого прозападной оппозицией нового фильма-фальшивки «Властелин», призванного дискредитировать президента Александра Вучича незадолго до парламентских выборов, намеченных на весну. Первая часть новой ленты была показана в эфире проамериканского телеканала N1.

Главный редактор независимого новостного портала Informer Драган Вучичевич отметил, что фильм, обвиняющий Вучича во всех грехах, обошелся создателям недешево. Однако источники финансирования скрываются.

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«Фильм «Властелин» – это четыре часа чистой ненависти, и здесь нечего смотреть, – дал оценку агитке журналист. – Это четыре часа самых больших ненавистников президента Сербии, которые плюют и обвиняют президента его без каких-либо доказательств. Они изображают его как самого худшего, самого некомпетентного, самого коррумпированного. В этом фильме нет никого, кто попытался бы сказать хотя бы одно хорошее слово о президенте Вучиче».

По оценкам эксперта, производство ленты обошлась ее заказчикам и создателям в миллионы. При этом, по его словам, согласно инсайдерским источникам, фильм финансировался с привлечением средств Европейского Союза.

«Мы отправили вопрос на телеканал N1 во вторник, когда вышла первая часть фильма, и они до сих пор не ответили нам, – рассказал Вучичевич. – Мы отправили запрос, кто заплатил, сколько он заплатил и как именно он заплатил, и каков, в целом, был бюджет фильма. Эти вопросы представляет общественный интерес… Мы также отправили вопрос Сэму Фабрицио (представителю ЕС в Сербии – авт.), но тот тоже не ответил».

Напомним, что выборы в парламент и органы местной власти Сербии состоятся 26 апреля, при этом часть оппозиции пытается сорвать их, объявив бойкот как «сфабрикованным и нечестным», рассчитывая на реакцию ЕС и США, а часть попытается пройти в парламент.

Социологи прочат успех партии Вучича – ее готовы поддержать около 50% опрошенных, рейтинг оппозиционной коалиции пока что колеблется в районе 10%.