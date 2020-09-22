22.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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Запад сразу бросит Украину один на один с Россией в случае вооруженного конфликта – эксперт


Командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2020» с участием военнослужащих Великобритании подаются украинскими СМИ как «сдерживание России», но в случае реального вооруженного конфликта с Россией в Украине не останется ни одного британского солдата.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Украинская пропаганда и должна делать соответствующие заявления в связи с этими учениями. С этой точки зрения, все правильно. Было бы странно, если бы украинские СМИ говорили нечто другое. Конечно, на самом деле эти учения никоим образом не влияют на возможности российской армии.

Что касается участия армии Великобритании, то британские военные, конечно, приезжают, на это выделяются деньги, они демонстрируют выучку и пр. Но как только речь пойдет о серьезном боевом столкновении, тем более, о реальной войне на границе с Крымом, ни одного британского солдата на территории Украины не останется, украинская армия мгновенно останется один на один с российской.

Тем более, что за последнее время группировка российских войск в Крыму очень усилилась. Там сейчас концентрация современных вооружений и войск очень высока», – сказал Александр Булавин.

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