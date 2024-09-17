Запад становится все сложнее убедить в продолжении поддержки, – вице-премьер Украины

Анатолий Лапин.  
17.09.2024 12:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 248
 
Вооруженные силы, Деньги, Дзен, Запад, Украина


Украине становится все сложнее убеждать Запад в том, что поддержку нельзя уменьшать и ее нужно продлевать и дальше.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине становится все сложнее убеждать Запад в том, что поддержку нельзя уменьшать и ее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Чиновница отметила, что на Западе ко власти приходит все больше людей, скептически настроенных по отношению к Украине.

«Мы видели в начале года, что несколько премьер-министров были смещены по европейским странам. Конечно, невозможно сказать, что они не поддерживают Украину, но они уже теперь думают, что, может быть, не столько уже предоставлять помощи и поддержки, как раньше. Но Украина не может остаться без партнеров, потому что мы видим нашу решительность, нашу преданность, нашу веру в эти стандарты и ценности, которые мы разделяем. Из-за этого ни одна страна в мире не может сказать, что Украина не стоит поддержки. И теперь – сложные времена, по-настоящему, потому что те, кто выступает за свободу, мир и демократию в Европе, должны также поддерживать победу этих ценностей», – заявила Стефанишина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть