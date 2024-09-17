Запад становится все сложнее убедить в продолжении поддержки, – вице-премьер Украины

Украине становится все сложнее убеждать Запад в том, что поддержку нельзя уменьшать и ее нужно продлевать и дальше.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновница отметила, что на Западе ко власти приходит все больше людей, скептически настроенных по отношению к Украине.

«Мы видели в начале года, что несколько премьер-министров были смещены по европейским странам. Конечно, невозможно сказать, что они не поддерживают Украину, но они уже теперь думают, что, может быть, не столько уже предоставлять помощи и поддержки, как раньше. Но Украина не может остаться без партнеров, потому что мы видим нашу решительность, нашу преданность, нашу веру в эти стандарты и ценности, которые мы разделяем. Из-за этого ни одна страна в мире не может сказать, что Украина не стоит поддержки. И теперь – сложные времена, по-настоящему, потому что те, кто выступает за свободу, мир и демократию в Европе, должны также поддерживать победу этих ценностей», – заявила Стефанишина.