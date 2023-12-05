Запад страшно боится объединения армии России и ВСУ – украинский офицер

Вадим Москаленко.  
05.12.2023 18:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 890
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После освобождения и вхождения в состав России Украина станет самой могущественной силой в Европе.

Об этом в интервью киевской телеведущей Наталье Мосийчук заявил бывший руководитель «Укрспецэкспорта», офицер разведки Сергей Бондарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После освобождения и вхождения в состав России Украина станет самой могущественной силой в Европе....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Запад тоже делает определённые выводы. Сейчас говорят о противостоянии России и Украины: «вторая армия мира», «первая амия Европы», и так далее. А представьте себе если бы этот потенциал был объединён.

Как в своё время говорили, что надо отдать Украину в зону России, пускай Россия там контролирует. И Россия использовала бы Украину, и какие вызовы встали бы перед миром. Я хотел бы посмотреть на ту европейскую армию, которая могла бы такому противостоять», – сказал Бондарчук.

Он подчеркнул, что именно по этой причине страны западного блока страшно боятся победы России.

«Поэтому, когда говорят, что Запад устанет поддерживать Украину – я так не думаю. Это один из элементов того, что может быть, если Украина будет захвачена Путиным. Это большая проблема», – подытожил офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть