После освобождения и вхождения в состав России Украина станет самой могущественной силой в Европе.

Об этом в интервью киевской телеведущей Наталье Мосийчук заявил бывший руководитель «Укрспецэкспорта», офицер разведки Сергей Бондарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад тоже делает определённые выводы. Сейчас говорят о противостоянии России и Украины: «вторая армия мира», «первая амия Европы», и так далее. А представьте себе если бы этот потенциал был объединён.

Как в своё время говорили, что надо отдать Украину в зону России, пускай Россия там контролирует. И Россия использовала бы Украину, и какие вызовы встали бы перед миром. Я хотел бы посмотреть на ту европейскую армию, которая могла бы такому противостоять», – сказал Бондарчук.