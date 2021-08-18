Запад стремительно переписывает историю. Для немцев Курская дуга уже не поражение

18.08.2021, Москва, Владимир Гладков

На Западе стремительно ведётся кампания по искажению исторической правды, когда в общественном мнении о Второй мировой войне идёт подмена фактов на эмоции поверженных гитлеровских полководцев.

Об этом говорили участники онлайн-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Ряд западных исследований сегодня говорит о том, что в основном в ФРГ, а за ней в Великобритании, США о Великой Отечественной войне знали и продолжают её изучать по воспоминаниям немецких генералов или фельдмаршалов. То есть тех, которые потерпели поражение на Восточном фронте, а затем после отсидки в плену занялись написанием мемуаров», – заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. «Так вот, у них во всём виноват Гитлер, его неправильные решения, а свои решения они представляют идеальными, когда всё было сделано правильно. Восхваляют и свой полководческий талант, и свои войска, германскую технику. В этом заключается одна из главных причин, что мы сегодня слышим то, что желает слышать именно западная публика», – добавил эксперт. «Два года назад в «Die Welt» была опубликована непонятно на чём основанная статья, где говорится, что надо снести памятник победы советских войск под Прохоровкой, поскольку там была не победа Красной Армии, а поражение, немцы всё это дело выиграли. И здесь прекрасно видится параллель. То есть то, что говорили тогда немецкие генералы, потом за ними стали повторять западные историки, сегодня это вновь перекочёвывает уже в современные даже не исторические или полуисторические какие-то опусы, а во мнение общественных и государственных деятелей. И, в конце концов, получается так, что мы начинаем сами не верить (пытаются нам внушить, чтобы мы не верили) в нашу победу, в достижения наших полководцев, героизм наших бойцов, в качество нашей техники», – рассказал Мягков.

В свою очередь, старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ Алексей Исаев отметил, что несмотря на то, что Курская дуга по праву считается одним из самых переломных моментов войны, например, в немецкой Википедии об этих событиях ничего нет.

При этом историк подчеркнул, что здесь Википедия рассматривается ни в коем случае не как научный источник, но как слепок общественных настроений.

«В немецкой Википедии есть только операция «Цитадель», только немецкое наступление и, соответственно, дата завершения Курской битвы, момент освобождения Харькова – это всё не входит. И один из тезисов, который выдвигают в Германии, в том числе и на уровне общественного сознания, что эта битва не имела какого-то значимого влияния на ход боевых действий и Второй мировой войны, и советско-германского фронта. О том, что это было какое-то неудачное наступление, и потери в нём в сравнении с общими потерями за весь 1943 год небольшие, тем более по сравнению со Сталинградом, и можно про это забыть. Хотя, на самом деле, если разбираться, то Курская дуга действительно ознаменовала серьёзный перелом, и те потери, которые казались, может быть, небольшими с практической точки зрения – вроде безвозвратно немного танков потеряно, но осталась масса боевых машин, стоящих в ремонтных сборных пунктах. И вопрос, сумеют ли их отремонтировать, как раз был вопросом вопросов. И успеют ли встретить советское наступление. Не успели», – напомнил Исаев. «По сути, Курская дуга открыла цепочку событий, связанных и с освобождением Левобережной Украины, и с освобождением Орловской дуги, и с общим наступлением советских войск, в том числе и на Западном стратегическом направлении», – подчеркнул историк.

Дополняя коллегу, Михаил Мягков отметил масштаб международного эффекта итогов Курской битвы.

«Сразу после Курской битвы западные союзники, очевидно, поняли, что – всё, надо либо открывать Второй фронт, либо русские освободят свои собственные территории, войдут в Берлин, и где они остановятся – неизвестно. У них даже стал разрабатываться так называемый план Рэнкин: если Германия внезапно рухнет, чтобы союзники, ещё не готовые ко Второму фронту, всё равно высадились в Европе, в Германии и захватили как можно больше территории, главное, чтобы она не досталась Красной Армии. Вот такой контекст у них уже был», – добавил Мягков.