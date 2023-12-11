«Запад стремительно сдувает штопаного Зеленского» – полковник Трухан

В июле этого года стало ясно, что «контрнаступ» ВСУ обречён на провал, и вследствие неадекватного поведения киевских представителей на иностранных площадках, Запад запустил медиа-кампанию по уничижению слишком раздутого образа президента Украины Владимира Зеленского, переложив на него персонально всю ответственность.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что на Западе… Дело в том, что они (киевский режим) ещё в июле выбрали провальную стратегию разговора с НАТО. Все подзабыли, какую истерику они тогда на саммите в Рамштайне очередную устроили. Когда у них провалилось полностью наступление, потому что уже военным стало понятно, что его нет, буквально через две недели, что никто ничего не достиг, даже ближайшие задачи не имеют шанса быть выполненными, и всё такое… Они что сразу сделали? Они сели на этот конёк: вы нам не додали, вы нам всё такое прочее, а мы сейчас всё покажем, мы продолжаем. Они допродолжались до того, что уже надо как-то говорить «ребята, у нас ничего не получилось», и сейчас им всё это спокойно вспоминают. Естественно, гасят Зеленского, потому что они сначала надули этот штопаный г@ндон до размеров дирижабля – по всем западным медийкам, сейчас надо как-то сдувать. А как сдувать это дело? А так: парень не оправдал надежд! А почему он не оправдал надежд, п#$расина такая? А потому что он врал! Он – то… он зажимал оперативный гений Залужного», – сказал Трухан.

«Американцы сейчас сваливают вину, что это Зеленский виноват, правильно?», – уточнила ведущая канала.

«Естественно, они же не Залужного надували, они Зеленского надували. Он там у них уже чемпион всего на свете, ему даже там кубок за победу в детских плавательных соревнованиях в какой-нибудь Неваде в детском садике дали. Что делать? Им надо сдувать его. Потому что если он лопнет раньше, чем они его подсдуют, то он забрызгает примерно всех. И вот они пошли в обратку отрабатывать, снижать его популярность, говорить, что парень не оправдал надежд, а мы такие доверчивые, мать его дрыном. Последний доллар из трусов стриптизёрши доставали и Зеленскому отдавали», – ответил полковник.