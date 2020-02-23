23.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Россия, Сербия, Черногория
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Запад стремится уничтожить сербов


Коллективный Запад, который до сих пор остается главным модератором на Балканах, стремится уничтожить Сербию и национальную идентичность сербов.

Об этом в эфире радио Mediametrics Live заявил политолог-балканаст Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия является настолько чужеродным элементом для Европы, что до сих пор стремятся максимально дезинтегрировать это общесербское пространство на Балканах.  Разделив, ее хотят уничтожить. Хотят заставить людей забыть о том, что они сербы, выдумывая какие-то новые идентичности типа черногорцев», – сказал Бондаренко.

По его словам, населению Черногории, которое фактически является сербским,  сейчас искусственно сочиняют и навязывают ложную историю противостояния с Сербией, чтобы избежать сближения братских государств.

«Если не выдумывать новые альтернативные сербству символы, то оно на религиозном, культурном, генетическом уровне до сих пор обладает большим центростремительным потенциалом для того, чтобы вобрать в себя и часть Македонии, и Республику Сербскую, и Черногорию.

Великая Сербия, которую так хаяли в 90-е, – это позитивный гуманитарный проект, который, к сожалению, сегодня замазан черной краской, но я уверен, что он еще вернется, потому что потенциал у больших сербских идей довольно серьезный», – сказал Бондаренко.

Сейчас Белград постепенно восстанавливает функцию единого центра постюгославского пространства, однако возврата к былой Югославии уже не будет, считает политолог.

«Вучич (президент Сербии – ред.) – это новый Тито (лидер СФРЮ – ред.). По крайней мере, он для себя, насколько я понимаю, избрал такую модель. Он объединитель земель настолько, насколько хватает сил, насколько Сербия похожа на Югославию, то есть, ужавшись по размерам в три раза.

Когда я говорю о Вучиче как новом Тито, я говорю об идеале для сербского президента. Это человек, который будет балансировать между основными центрами силы, соблюдая политику нейтралитета. Вучич выступает как модератор с Европой. При этом у него близкие и хорошие отношения с Москвой и с Путиным», – сказал Бондаренко.

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